https://sputnikarabic.ae/20221003/الأمم-المتحدة-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-تفجير-كابول-إلى-43-قتيلا-1068547083.html
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 43 قتيلا
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 43 قتيلا
أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف قبل أيام، مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية، كابول إلى 43 قتيلا على الأقل. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T08:13+0000
2022-10-03T08:13+0000
2022-10-03T08:13+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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جاء هذا في حصيلة جديدة نشرتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان اليوم الاثنين، بحسب وكالة "فرانس برس".وقالت البعثة في بيان إن هناك "43 قتيلا و83 جريحا. وغالبية الضحايا فتيات وشابات"، مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.وفجر انتحاري نفسه يوم الجمعة الماضي، في القسم النسائي بمركز تعليمي في أحد أحياء كابول، غالبية سكانه من طائفة الهزارة الشيعية.ونفذ الانتحاري الهجوم بينما كان عشرات الطلاب يجرون امتحانات تأهيل الدخول إلى الجامعات.
https://sputnikarabic.ae/20221002/عشرات-الأفغانيات-يتظاهرن-في-هرات-ضد-تفجير-كابول-الانتحاري-1068512586.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 43 قتيلا
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أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف قبل أيام، مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية، كابول إلى 43 قتيلا على الأقل.
جاء هذا في حصيلة جديدة نشرتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان اليوم الاثنين، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقالت البعثة في بيان إن هناك "43 قتيلا و83 جريحا. وغالبية الضحايا فتيات وشابات
"، مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع.
وفجر انتحاري نفسه يوم الجمعة الماضي، في القسم النسائي بمركز تعليمي في أحد أحياء كابول، غالبية سكانه من طائفة الهزارة الشيعية.
ونفذ الانتحاري الهجوم بينما كان عشرات الطلاب يجرون امتحانات تأهيل الدخول إلى الجامعات.