عربي
https://sputnikarabic.ae/20221003/الأمم-المتحدة-ما-يقرب-من-نصف-الحبوب-الأوكرانية-تؤول-إلى-الدول-المتقدمة-1068562500.html
الأمم المتحدة: ما يقرب من نصف الحبوب الأوكرانية تؤول إلى "الدول المتقدمة"
الأمم المتحدة: ما يقرب من نصف الحبوب الأوكرانية تؤول إلى "الدول المتقدمة"
كشفت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان، إن حوالي 48% من الحبوب المصدرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود بموجب اتفاقية اسطنبول... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T14:00+0000
2022-10-03T14:00+0000
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065885060_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_286c14a5a9d1c32330e0ca34faa685bf.jpg
وقالت غرينسبان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "ما يقرب من 48% من الحبوب المصدرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود تذهب إلى الدول المتقدمة، و 52% تتجه إلى الدول النامية". وأشارت غرينسبان إلى أنه من المستحيل معرفة الوجهة النهائية للتصدير بالضبط، مشيرة إلى أنه سيتم "وضع آلية" لمعرفة ذلك.وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 30 سبتمبر/أيلول أن "5% فقط من الحبوب الأوكرانية ذهبت إلى دول العالم الفقيرة"، مشددا على أن ذلك "عملية احتيال أخرى وخداع" قام بها الغرب.وكشف بوتين أن "أوراق الدولار واليورو المطبوعة لن تطعم أو تدفئ أي شخص في العالم، هناك حاجة إلى موارد الغذاء والطاقة".وأشار بوتين إلى أن الغرب يكذب ويلقي باللوم في جميع مشكلاته على روسيا، مشددا على أن بلاده ستفعل كل شيء لإيقاظ المتهورين في الغرب الذين يريدون "سد ثقوبهم (مشكلاتهم)" على حساب الدول الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220823/وزير-الخارجية-التركي-هناك-دول-غربية-تعرقل-اتفاقية-الغذاء-1066752036.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065885060_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9631316d0665e8b63d404847e3fbfa7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: ما يقرب من نصف الحبوب الأوكرانية تؤول إلى "الدول المتقدمة"

14:00 GMT 03.10.2022
© Sputnik . Burcu Okutanمركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022
مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
تابعنا عبرTelegram
كشفت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان، إن حوالي 48% من الحبوب المصدرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود بموجب اتفاقية اسطنبول للغذاء ينتهي بها المطاف في الدول المتقدمة.
وقالت غرينسبان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "ما يقرب من 48% من الحبوب المصدرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود تذهب إلى الدول المتقدمة، و 52% تتجه إلى الدول النامية". وأشارت غرينسبان إلى أنه من المستحيل معرفة الوجهة النهائية للتصدير بالضبط، مشيرة إلى أنه سيتم "وضع آلية" لمعرفة ذلك.
وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 30 سبتمبر/أيلول أن "5% فقط من الحبوب الأوكرانية ذهبت إلى دول العالم الفقيرة"، مشددا على أن ذلك "عملية احتيال أخرى وخداع" قام بها الغرب.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
وزير الخارجية التركي: هناك دول غربية تعرقل "اتفاقية الغذاء"
23 أغسطس, 09:15 GMT
وكشف بوتين أن "أوراق الدولار واليورو المطبوعة لن تطعم أو تدفئ أي شخص في العالم، هناك حاجة إلى موارد الغذاء والطاقة".
وأشار بوتين إلى أن الغرب يكذب ويلقي باللوم في جميع مشكلاته على روسيا، مشددا على أن بلاده ستفعل كل شيء لإيقاظ المتهورين في الغرب الذين يريدون "سد ثقوبهم (مشكلاتهم)" على حساب الدول الأخرى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала