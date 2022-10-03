https://sputnikarabic.ae/20221003/الأمم-المتحدة-ما-يقرب-من-نصف-الحبوب-الأوكرانية-تؤول-إلى-الدول-المتقدمة-1068562500.html
الأمم المتحدة: ما يقرب من نصف الحبوب الأوكرانية تؤول إلى "الدول المتقدمة"
الأمم المتحدة: ما يقرب من نصف الحبوب الأوكرانية تؤول إلى "الدول المتقدمة"
كشفت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان، إن حوالي 48% من الحبوب المصدرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود بموجب اتفاقية اسطنبول... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T14:00+0000
2022-10-03T14:00+0000
2022-10-03T14:00+0000
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065885060_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_286c14a5a9d1c32330e0ca34faa685bf.jpg
وقالت غرينسبان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "ما يقرب من 48% من الحبوب المصدرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود تذهب إلى الدول المتقدمة، و 52% تتجه إلى الدول النامية". وأشارت غرينسبان إلى أنه من المستحيل معرفة الوجهة النهائية للتصدير بالضبط، مشيرة إلى أنه سيتم "وضع آلية" لمعرفة ذلك.وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 30 سبتمبر/أيلول أن "5% فقط من الحبوب الأوكرانية ذهبت إلى دول العالم الفقيرة"، مشددا على أن ذلك "عملية احتيال أخرى وخداع" قام بها الغرب.وكشف بوتين أن "أوراق الدولار واليورو المطبوعة لن تطعم أو تدفئ أي شخص في العالم، هناك حاجة إلى موارد الغذاء والطاقة".وأشار بوتين إلى أن الغرب يكذب ويلقي باللوم في جميع مشكلاته على روسيا، مشددا على أن بلاده ستفعل كل شيء لإيقاظ المتهورين في الغرب الذين يريدون "سد ثقوبهم (مشكلاتهم)" على حساب الدول الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220823/وزير-الخارجية-التركي-هناك-دول-غربية-تعرقل-اتفاقية-الغذاء-1066752036.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065885060_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9631316d0665e8b63d404847e3fbfa7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: ما يقرب من نصف الحبوب الأوكرانية تؤول إلى "الدول المتقدمة"
تابعنا عبر
كشفت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان، إن حوالي 48% من الحبوب المصدرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود بموجب اتفاقية اسطنبول للغذاء ينتهي بها المطاف في الدول المتقدمة.
وقالت غرينسبان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "ما يقرب من 48% من الحبوب المصدرة من أوكرانيا عبر البحر الأسود تذهب إلى الدول المتقدمة، و 52% تتجه إلى الدول النامية". وأشارت غرينسبان إلى أنه من المستحيل معرفة الوجهة النهائية للتصدير بالضبط، مشيرة إلى أنه سيتم "وضع آلية" لمعرفة ذلك.
وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 30 سبتمبر/أيلول أن "5% فقط من الحبوب الأوكرانية ذهبت إلى دول العالم الفقيرة"، مشددا على أن ذلك "عملية احتيال أخرى وخداع" قام بها الغرب.
وكشف بوتين أن "أوراق الدولار واليورو المطبوعة لن تطعم أو تدفئ أي شخص في العالم، هناك حاجة إلى موارد الغذاء والطاقة".
وأشار بوتين
إلى أن الغرب يكذب ويلقي باللوم في جميع مشكلاته على روسيا، مشددا على أن بلاده ستفعل كل شيء لإيقاظ المتهورين في الغرب الذين يريدون "سد ثقوبهم (مشكلاتهم)" على حساب الدول الأخرى.