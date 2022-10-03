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https://sputnikarabic.ae/20221003/الأمم-المتحدة-57-ملايين-باكستاني-يواجهون-أزمة-غذائية-حادة-1068548632.html
الأمم المتحدة: 5.7 ملايين باكستاني يواجهون أزمة غذائية حادة
الأمم المتحدة: 5.7 ملايين باكستاني يواجهون أزمة غذائية حادة
حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 5.7 ملايين باكستاني من الناجين من الفيضانات سيواجهون أزمة غذائية حادة خلال الأشهر القليلة المقبلة. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T09:31+0000
2022-10-03T09:31+0000
أخبار باكستان
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وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان أن الفيضانات التي تفاقمت جراء هطول أمطار موسمية غزيرة بشكل غير عادي أودت بحياة 1695 شخصا وأثرت على حياة 33 مليون شخص، ودمرت أكثر من 2 مليون منزل وشردت مئات الآلاف الذين يعيشون حاليا في خيام ومنازل مؤقتة.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره الأخير يوم السبت إن الفيضانات الحالية يتوقع أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في باكستان، بحسب "أسوشيتدبرس".وذكر أن 5.7 ملايين شخص في المناطق المتضررة بالفيضانات سيواجهون أزمة غذائية خلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين أول.وحتى قبل الفيضانات، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 16% من السكان كانوا يعيشون في حالة من انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الحادة.وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين أنها مع شركاء آخرين عززوا الاستجابة للفيضانات وقدموا مساعدات إلى 1.6 مليون شخص بشكل مباشر تضرروا بالفيضانات.ومع ذلك، تصر الحكومة الباكستانية على أنه لا يوجد قلق فوري بشأن الإمدادات الغذائية، حيث تكفي مخزونات القمح حتى موسم الحصاد المقبل وأن الحكومة تستورد المزيد.
https://sputnikarabic.ae/20221001/باكستان-إصدار-مذكرة-توقيف-بحق-عمران-خان-لعدم-مثوله-أمام-المحكمة-1068488205.html
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أخبار باكستان
أخبار باكستان

الأمم المتحدة: 5.7 ملايين باكستاني يواجهون أزمة غذائية حادة

09:31 GMT 03.10.2022
© AP Photo / Zahid Hussainفيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Zahid Hussain
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حذرت الأمم المتحدة من أن نحو 5.7 ملايين باكستاني من الناجين من الفيضانات سيواجهون أزمة غذائية حادة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان أن الفيضانات التي تفاقمت جراء هطول أمطار موسمية غزيرة بشكل غير عادي أودت بحياة 1695 شخصا وأثرت على حياة 33 مليون شخص، ودمرت أكثر من 2 مليون منزل وشردت مئات الآلاف الذين يعيشون حاليا في خيام ومنازل مؤقتة.
رئيس وزراء باكستان عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
باكستان.. إصدار مذكرة توقيف بحق عمران خان لعدم مثوله أمام المحكمة
1 أكتوبر, 18:57 GMT
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره الأخير يوم السبت إن الفيضانات الحالية يتوقع أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في باكستان، بحسب "أسوشيتدبرس".
وذكر أن 5.7 ملايين شخص في المناطق المتضررة بالفيضانات سيواجهون أزمة غذائية خلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين أول.
وحتى قبل الفيضانات، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 16% من السكان كانوا يعيشون في حالة من انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الحادة.
وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين أنها مع شركاء آخرين عززوا الاستجابة للفيضانات وقدموا مساعدات إلى 1.6 مليون شخص بشكل مباشر تضرروا بالفيضانات.
ومع ذلك، تصر الحكومة الباكستانية على أنه لا يوجد قلق فوري بشأن الإمدادات الغذائية، حيث تكفي مخزونات القمح حتى موسم الحصاد المقبل وأن الحكومة تستورد المزيد.
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