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https://sputnikarabic.ae/20221003/الأمن-الروسي-اعتقال-متواطئين-مع-هيئة-تحرير-الشام-في-سان-بطرسبورغ---1068551360.html
الأمن الروسي: اعتقال متواطئين مع "هيئة تحرير الشام" في سان بطرسبورغ
الأمن الروسي: اعتقال متواطئين مع "هيئة تحرير الشام" في سان بطرسبورغ
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، اعتقال متواطئين مع جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، قاموا بتحويل أموال إلى المسلحين في سوريا لشراء الأسلحة. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T10:27+0000
2022-10-03T10:27+0000
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
إلقاء القبض
مسلحين
هيئة تحرير الشام
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، نتيجة لأنشطة البحث العملياتي المنسقة في مدينة سان بطرسبورغ، وجمهوريتي باشكورتوستان وإنغوشيا، ثلاثة شركاء لمنظمة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية الدولية (المحظورة في روسيا ) العاملة في سوريا".وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي، فإن المشتبه بهم، الذين يشاركون أيديولوجية الجماعة الإرهابية ويتبعون التعليمات الواردة، يحولون الأموال بانتظام إلى حسابات المسلحين لشراء أسلحة ومركبات وذخيرة، كما يقومون بدعاية على الإنترنت. تمت مصادرة وسائل الاتصال ووسائل الدفع وغيرها من المواد لدى المعتقلين في المنزل.
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روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, إلقاء القبض, مسلحين, هيئة تحرير الشام
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, إلقاء القبض, مسلحين, هيئة تحرير الشام

الأمن الروسي: اعتقال متواطئين مع "هيئة تحرير الشام" في سان بطرسبورغ

10:27 GMT 03.10.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، اعتقال متواطئين مع جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية، قاموا بتحويل أموال إلى المسلحين في سوريا لشراء الأسلحة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، نتيجة لأنشطة البحث العملياتي المنسقة في مدينة سان بطرسبورغ، وجمهوريتي باشكورتوستان وإنغوشيا، ثلاثة شركاء لمنظمة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية الدولية (المحظورة في روسيا ) العاملة في سوريا".
وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي، فإن المشتبه بهم، الذين يشاركون أيديولوجية الجماعة الإرهابية ويتبعون التعليمات الواردة، يحولون الأموال بانتظام إلى حسابات المسلحين لشراء أسلحة ومركبات وذخيرة، كما يقومون بدعاية على الإنترنت. تمت مصادرة وسائل الاتصال ووسائل الدفع وغيرها من المواد لدى المعتقلين في المنزل.
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