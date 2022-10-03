https://sputnikarabic.ae/20221003/الاتحاد-الأوروبي-يخصص-حزمة-جديدة-من-المساعدات-المالية--لأوكرانيا--1068564794.html
الاتحاد الأوروبي يخصص حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يخصص حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا
قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد سيخصص حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T14:57+0000
2022-10-03T14:57+0000
2022-10-03T14:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مساعدات
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وكتب على دومبروفسكيس عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "سنقدم الجزء الأول في منتصف أكتوبر، والجزآن التاليان سيكونان في وقت لاحق هذا العام".وأضاف أن الحديث يدور عن تخصيص عدة أجزاء من الحزمة الجديدة من القروض المالية المقدرة بـ 5 مليارات يورو. هذه الأموال هي جزء من حزمة تم الإعلان عنها في مايو/ أيار، التي يصل مجموعها إلى 9 مليارات يورو، تم بالفعل تحويل مليار منها.هذا وأعلن البنك الدولي، يوم السبت، عن تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا، في إطار مشروع قانون الإنفاق الخاص لمساعدة أوكرانيا.وكتبت آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى على "تويتر": "وافقت قيادة البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221001/البنك-الدولي-530-مليون-دولار-مساعدة-مالية-إضافية-لأوكرانيا-1068463319.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, مساعدات, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, مساعدات, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يخصص حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا
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قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد سيخصص حزمة جديدة من المساعدات المالية لأوكرانيا في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وكتب على دومبروفسكيس عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "سنقدم الجزء الأول في منتصف أكتوبر، والجزآن التاليان سيكونان في وقت لاحق هذا العام".
وأضاف أن الحديث يدور عن تخصيص عدة أجزاء من الحزمة الجديدة من القروض المالية المقدرة بـ 5 مليارات يورو. هذه الأموال هي جزء من حزمة تم الإعلان عنها في مايو/ أيار، التي يصل مجموعها إلى 9 مليارات يورو، تم بالفعل تحويل مليار منها.
هذا وأعلن البنك الدولي، يوم السبت، عن تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا، في إطار مشروع قانون الإنفاق الخاص لمساعدة أوكرانيا.
وكتبت آنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى على "تويتر": "وافقت قيادة البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 530 مليون دولار لأوكرانيا
".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير/شباط الماضي.