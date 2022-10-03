https://sputnikarabic.ae/20221003/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إلى-مزيد-من-الإيضاحات-حول-الاتفاق-الجديد-بين-تركيا-وحكومة-الدبيبة-1068581946.html

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى مزيد من الإيضاحات حول الاتفاق الجديد بين تركيا وحكومة الدبيبة

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى مزيد من الإيضاحات حول الاتفاق الجديد بين تركيا وحكومة الدبيبة

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى مزيد من الإيضاحات بشأن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T21:12+0000

2022-10-03T21:12+0000

2022-10-03T21:12+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "الاتحاد الأوروبي على علم بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقعتا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية عام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط".وأضاف الاتحاد الأوروبي "لم يتم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بعد. هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها. يجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي".وأكد الاتحاد الأوروبي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يترتب عليها آثار قانونية.ووقعت حكومة الدبيبة وتركيا، في وقت سابق اليوم، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس.ولقي توقيع مذكرات التفاهم، اعتراضا من جانب مجلس النواب الليبي، وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من المجلس، واعتبرا أن حكومة الدبيبة لا تملك شرعية توقيع أي اتفاقيات دولية.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

https://sputnikarabic.ae/20221003/وزيرا-خارجية-اليونان-ومصر-يطعنان-في-شرعية-حكومة-الدبيبة-لتوقيع-مذكرات-تفاهم-مع-تركيا-1068572141.html

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