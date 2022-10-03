https://sputnikarabic.ae/20221003/الادعاء-الفرنسي-يتهم-كبير-موظفي-الإليزيه-بـتضارب-المصالح-1068567328.html
الادعاء الفرنسي يتهم كبير موظفي الإليزيه بـ"تضارب المصالح"
الادعاء الفرنسي يتهم كبير موظفي الإليزيه بـ"تضارب المصالح"
قال المدعي العام للجرائم المالية في فرنسا، اليوم الاثنين، إن كبير المسؤولين في مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، متهم بـ"تضارب المصالح" أثناء توليه منصبه. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T16:08+0000
2022-10-03T16:08+0000
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ألكسيس كوهلر، الذي يشغل واحدة من أقوى الوظائف في فرنسا كسكرتير عام الإليزيه، متهم بسبب صلاته المهنية والعائلية بشركة الشحن الإيطالية السويسرية "إم إس سي" التي يديرها أبناء عمومته، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".وقال محاميه في بيان يوم الاثنين إنه "نفى بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات"، فيما قال مسؤول في مكتب ماكرون إن كوهلر ظل في منصبه.في عام 2018، قدمت "أنتيكور"، وهي منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد، شكوى قانونية ضد كوهلر بتهمة استغلال النفوذ غير القانوني فيما يتعلق بالعقود الممنوحة لشركة "إم إس سي" في عامي 2010 و2011.يُزعم أن كوهلر فشل في إخطار لوكالة الفرنسية للاستثمار العام، حيث كان يعمل في ذلك الوقت، بعلاقتة عائلته بشركة "إم إس سي".
https://sputnikarabic.ae/20220930/استطلاع-رأي-ثقة-الفرنسيين-في-ماكرون-تهبط-إلى-أدنى-مستوى-لها-منذ-أكثر-من-عام-1068462740.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا
الادعاء الفرنسي يتهم كبير موظفي الإليزيه بـ"تضارب المصالح"
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قال المدعي العام للجرائم المالية في فرنسا، اليوم الاثنين، إن كبير المسؤولين في مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، متهم بـ"تضارب المصالح" أثناء توليه منصبه.
ألكسيس كوهلر، الذي يشغل واحدة من أقوى الوظائف في فرنسا
كسكرتير عام الإليزيه، متهم بسبب صلاته المهنية والعائلية بشركة الشحن الإيطالية السويسرية "إم إس سي" التي يديرها أبناء عمومته، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
وقال محاميه في بيان يوم الاثنين إنه "نفى بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات"، فيما قال مسؤول في مكتب ماكرون إن كوهلر ظل في منصبه.
في عام 2018، قدمت "أنتيكور"، وهي منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد، شكوى قانونية ضد كوهلر بتهمة استغلال النفوذ غير القانوني فيما يتعلق بالعقود الممنوحة لشركة "إم إس سي" في عامي 2010 و2011.
يُزعم أن كوهلر فشل في إخطار لوكالة الفرنسية للاستثمار العام، حيث كان يعمل في ذلك الوقت، بعلاقتة عائلته بشركة "إم إس سي".