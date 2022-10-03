https://sputnikarabic.ae/20221003/البدء-بالمرحلة-النشطة-من-تدريبات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-كازاخستان-1068554320.html
البدء بالمرحلة النشطة من تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
البدء بالمرحلة النشطة من تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن المرحلة النشطة من تدريبات منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" ستقام في كازاخستان في الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T11:27+0000
2022-10-03T11:27+0000
2022-10-03T11:27+0000
رصد عسكري
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وحضر حفل الافتتاح نائب الأمين العام لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي" طاهر خير اللهيف، ورئيس الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي العقيد أناتولي سيدوروف، وممثلو القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب.ورحب خوسينوف بالمشاركين في التدريبات مشيرا إلى أهمية المنظمة في ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة وتحسين الكفاءة المهنية للعسكريين في الدول المشاركة.يذكر أنه من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، تجري تدريبات القيادة والأركان "التعاون - 2022" مع قوات الاستجابة السريعة الجماعية التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي"، وتدريبات خاصة "البحث-2022" مع قوات ووسائل الاستطلاع و "أشيلون -2022" مع الوحدات اللوجستية. على أراضي كازاخستان (القوات الجماعية) التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي". تجري المرحلة النشطة من التدريبات في ميدان تدريب ماتيبولاك وستستمر حتى 7 أكتوبر. وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في التدريبات أكثر من 6500 شخص، وتشارك أكثر من 850 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
البدء بالمرحلة النشطة من تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
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صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن المرحلة النشطة من تدريبات منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" ستقام في كازاخستان في الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر.
وحضر حفل الافتتاح نائب الأمين العام لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي" طاهر خير اللهيف، ورئيس الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي العقيد أناتولي سيدوروف، وممثلو القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب.
وقال النائب الأول لوزير الدفاع، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكازاخستانية الفريق مارات خوسينوف، "تعتبر دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي شركاء وحلفاء استراتيجيين، ولن تكون التدريبات القادمة مجرد أداة لتحسين المهارات القتالية للأفراد العسكريين وتماسك القوات الجماعية، بل ستصبح أيضًا نموذجًا للتعاون العسكري الدولي الفعال وتحقيق النجاح. في اتجاه تبادل الخبرات".
ورحب خوسينوف بالمشاركين في التدريبات
مشيرا إلى أهمية المنظمة في ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة وتحسين الكفاءة المهنية للعسكريين في الدول المشاركة.
يذكر أنه من 26 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، تجري تدريبات القيادة والأركان "التعاون - 2022" مع قوات الاستجابة السريعة الجماعية التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي"، وتدريبات خاصة "البحث-2022" مع قوات ووسائل الاستطلاع و "أشيلون -2022" مع الوحدات اللوجستية. على أراضي كازاخستان (القوات الجماعية) التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي". تجري المرحلة النشطة من التدريبات في ميدان تدريب ماتيبولاك وستستمر حتى 7 أكتوبر. وبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في التدريبات أكثر من 6500 شخص، وتشارك أكثر من 850 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة.