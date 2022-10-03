https://sputnikarabic.ae/20221003/التضخم-في-تركيا-يتجاوز-83-مسجلا-أعلى-مستوياته-منذ-عام-1998-1068556158.html
التضخم في تركيا يتجاوز 83% مسجلا أعلى مستوياته منذ عام 1998
التضخم في تركيا يتجاوز 83% مسجلا أعلى مستوياته منذ عام 1998
تسارع التضخم في تركيا خلال الشهر الماضي إلى مستوى غير مسبوق منذ منتصف عام 1998، مدفوعا بسياسة البنك المركزي التي شكلت ضغطا على المستثمرين الأجانب وقوضت قيمة... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T12:02+0000
2022-10-03T12:02+0000
2022-10-03T12:02+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 83.5% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الاثنين من قبل هيئة الإحصاء التركية، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وذكرت الوكالة أن معدل التضخم هذا يتماشى مع متوسط التوقعات المسجلة في استطلاع أجرته. زاد معدل التضخم الشهري بنسبة 3.1%، وهو أقل بقليل مما كان متوقعا في استطلاع منفصل.يأتي التسارع بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام من قبل البنك المركزي، والتي تهدد بمضاعفة المزيد من الضغط على التضخم.نتيجة لذلك، تمتلك تركيا أعمق أسعار فائدة سالبة في العالم عند تعديلها وفقا للتضخم، وفقدت الليرة أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار في الأشهر الـ12 الماضية.قال البنك المركزي التركي في أحدث توقعاته في يوليو/ تموز الماضي، إن التضخم يجب أن يبلغ ذروته في مكان ما بين 80% و90% بحلول أكتوبر/ تشرين الأول. وتقدر الحكومة أنه سيتباطأ إلى 65% بحلول نهاية هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221002/الأسواق-المالية-العالمية-تخسر-36-تريليون-دولار-منذ-بداية-العام-1068521040.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم
اقتصاد, أخبار تركيا اليوم
التضخم في تركيا يتجاوز 83% مسجلا أعلى مستوياته منذ عام 1998
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تسارع التضخم في تركيا خلال الشهر الماضي إلى مستوى غير مسبوق منذ منتصف عام 1998، مدفوعا بسياسة البنك المركزي التي شكلت ضغطا على المستثمرين الأجانب وقوضت قيمة الليرة.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 83.5% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الاثنين من قبل هيئة الإحصاء التركية، حسبما نقلت وكالة
"بلومبيرغ".
وذكرت الوكالة أن معدل التضخم هذا يتماشى مع متوسط التوقعات المسجلة في استطلاع أجرته. زاد معدل التضخم الشهري بنسبة 3.1%، وهو أقل بقليل مما كان متوقعا في استطلاع منفصل.
يأتي التسارع بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام من قبل البنك المركزي، والتي تهدد بمضاعفة المزيد من الضغط على التضخم.
نتيجة لذلك، تمتلك تركيا أعمق أسعار فائدة سالبة في العالم عند تعديلها وفقا للتضخم، وفقدت الليرة
أكثر من 50% من قيمتها مقابل الدولار في الأشهر الـ12 الماضية.
قال البنك المركزي التركي في أحدث توقعاته في يوليو/ تموز الماضي، إن التضخم يجب أن يبلغ ذروته في مكان ما بين 80% و90% بحلول أكتوبر/ تشرين الأول. وتقدر الحكومة أنه سيتباطأ إلى 65% بحلول نهاية هذا العام.