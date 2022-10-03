https://sputnikarabic.ae/20221003/الجيش-اليمني-يتهم-جماعة-أنصار-الله-بمهاجمة-قواته-في-محافظة-تعز-1068536019.html

الجيش اليمني يتهم جماعة "أنصار الله" بمهاجمة قواته في محافظة تعز

الجيش اليمني يتهم جماعة "أنصار الله" بمهاجمة قواته في محافظة تعز

اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمهاجمة مواقع لقواته في مناطق متفرقة بمحافظة تعز جنوب غربي... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T04:20+0000

2022-10-03T04:20+0000

2022-10-03T04:20+0000

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم محور الجيش اليمني في تعز، العقيد عبد الباسط البحر، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "الحوثيين استهدفوا بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون مواقع الجيش في مواقع عدة، وحاولوا عقب ذلك التسلل إلى المواقع وخصوصا أسفل عصيفرة ومواقع شرق مدينة تعز، وموقع الدفاع الجوي ومنطقة ماتع غرب المدينة".يأتي ذلك غداة إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة في اليمن. مؤكدا استمرار جهوده مع أطراف الصراع في اليمن من أجل ذلك، داعيا الأطراف إلى "الحفاظ على الهدوء و الامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن