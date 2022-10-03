عربي
https://sputnikarabic.ae/20221003/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-40-هدفا-تابعا-لإسرائيل-في-شمال-العراق-1068577578.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 40 هدفا تابعا لإسرائيل في شمال العراق
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 40 هدفا تابعا لإسرائيل في شمال العراق
اتهم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "إسرائيل باستخدام قواعد مناهضة للثورة الإيرانية في شمال العراق لصالحها"، مؤكدا استهداف 40 هدفا هناك بعشرات الطائرات... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T18:32+0000
2022-10-03T18:32+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار العراق اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1047779866_0:164:2501:1570_1920x0_80_0_0_d8364fca2a0e5658c2207bb651ec8f8d.jpg
وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري، العميد محمد باكبور، إن "دقة الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لحرس الثورة عالية"، مضيفا: "في بعض المناطق، ضربنا نحو 40 هدفًا بأكثر من 70 صاروخا وعشرات الطائرات المسيرة بدقة 99%. والتي حققت نتيجة جيدة جدًا"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وتابع: "في حالة تكرار الأعمال الإرهابية من قبل العناصر المذكورة فإن هذه العمليات ستستمر، لأنه كما أعلنا بالفعل، ستستمر عملياتنا حتى يتم نزع سلاح الجماعات الانفصالية، ما لم تفكر سلطات المنطقة الشمالية في العراق بنزع سلاحها".وأكد أن "إيران أعربت بانتظام عن احتجاجها للمسؤولين في المنطقة الشمالية من العراق في شكل مذكرة من تحركات الجماعات الإرهابية المدعومة من إسرائيل، وفي كل عام قيل لهم أن الغرض والهدف من هذه العناصر الانفصالية هو انقسام إيران. فلا يمكن لدولة تعتبر جارة لإيران أن تستضيف عناصر انفصالية وإرهابية هدفها انقسام الجمهورية الإيرانية".وفصف الحرس الثوري الإيراني، مجددا، في وقت سابق اليوم الاثنين، قرى سيدكان في قضاء سوران بمحافظة أربيل.وأفادت وكالة "بغداد اليوم"، بأنه "لليوم الثامن على التوالي، تعاود المدفعية الإيرانية قصف قرى ناحية سيدكان في قضاء سوران بمحافظة أربيل"، مضيفة أن "القصف الإيراني استهدف قرية هورني وحسب المعلومات لم يوقع خسائر بشرية".وأسفر قصف إيراني على إقليم كردستان العراق، الأربعاء الماضي 28 سبتمبر/أيلول، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل مواطن أمريكي، في القصف الإيراني على الإقليم.واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، الخميس الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.وطالبت الوزارة، "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".وفي 24 سبتمبر الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعد لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق.
https://sputnikarabic.ae/20221003/وكالة-المدفعية-الإيرانية-تقصف-مجددا-قرى-ناحية-سيدكان-في-أربيل-1068563280.html
https://sputnikarabic.ae/20221001/الحرس-الثوري-سنثأر-لدماء-شهداء-الجمعة-السوداء-1068483986.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1047779866_74:0:2167:1570_1920x0_80_0_0_589fbd056a95a17620becf2bf7e7777b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العراق اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العراق اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 40 هدفا تابعا لإسرائيل في شمال العراق

18:32 GMT 03.10.2022
© AFP 2022 / -صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني
صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
اتهم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "إسرائيل باستخدام قواعد مناهضة للثورة الإيرانية في شمال العراق لصالحها"، مؤكدا استهداف 40 هدفا هناك بعشرات الطائرات المسيرة الانتحارية.
وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري، العميد محمد باكبور، إن "دقة الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لحرس الثورة عالية"، مضيفا: "في بعض المناطق، ضربنا نحو 40 هدفًا بأكثر من 70 صاروخا وعشرات الطائرات المسيرة بدقة 99%. والتي حققت نتيجة جيدة جدًا"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
وكالة: المدفعية الإيرانية تقصف مجددا قرى ناحية سيدكان في أربيل
14:26 GMT
وتابع: "في حالة تكرار الأعمال الإرهابية من قبل العناصر المذكورة فإن هذه العمليات ستستمر، لأنه كما أعلنا بالفعل، ستستمر عملياتنا حتى يتم نزع سلاح الجماعات الانفصالية، ما لم تفكر سلطات المنطقة الشمالية في العراق بنزع سلاحها".
وأكد أن "إيران أعربت بانتظام عن احتجاجها للمسؤولين في المنطقة الشمالية من العراق في شكل مذكرة من تحركات الجماعات الإرهابية المدعومة من إسرائيل، وفي كل عام قيل لهم أن الغرض والهدف من هذه العناصر الانفصالية هو انقسام إيران. فلا يمكن لدولة تعتبر جارة لإيران أن تستضيف عناصر انفصالية وإرهابية هدفها انقسام الجمهورية الإيرانية".
وفصف الحرس الثوري الإيراني، مجددا، في وقت سابق اليوم الاثنين، قرى سيدكان في قضاء سوران بمحافظة أربيل.
وأفادت وكالة "بغداد اليوم"، بأنه "لليوم الثامن على التوالي، تعاود المدفعية الإيرانية قصف قرى ناحية سيدكان في قضاء سوران بمحافظة أربيل"، مضيفة أن "القصف الإيراني استهدف قرية هورني وحسب المعلومات لم يوقع خسائر بشرية".
وأسفر قصف إيراني على إقليم كردستان العراق، الأربعاء الماضي 28 سبتمبر/أيلول، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل مواطن أمريكي، في القصف الإيراني على الإقليم.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
الحرس الثوري: سنثأر لدماء شهداء "الجمعة السوداء"
1 أكتوبر, 16:37 GMT
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد، الخميس الماضي، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على القصف المتكرر لأراضي كردستان العراق.
وطالبت الوزارة، "باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات إيران المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنية، وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين".
وفي 24 سبتمبر الماضي، قصف الحرس الثوري الإيراني بالمدفعية قواعد لمجموعات كردية مسلحة مناهضة للحكومة الإيرانية على الحدود بين إيران وإقليم كردستان العراق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала