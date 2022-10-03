https://sputnikarabic.ae/20221003/الدفاع-المدني-العراقي-يعلن-إخماد-78-حريقا-خلال-24-ساعة-1068553948.html

الدفاع المدني العراقي يعلن إخماد 78 حريقا خلال 24 ساعة

الدفاع المدني العراقي يعلن إخماد 78 حريقا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، إخماد 78 حريقا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية. 03.10.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار العراق اليوم

إخماد حرائق

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جاء هذا في بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن: "فرق الدفاع المدني أخمدت 78 حادث حريق اندلعت داخل دور سكنية وبنايات تجارية وعجلات مدنية ومناطق زراعية ومقالع للنفايات في عموم المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأشار البيان إلى استمرار فرق الدفاع المدني في تنفيذ أعمال البحث والإنقاذ للمحتجزين من بناية المختبر الوطني في منطقة الكرادة.وذكر أن عمليات الإنقاذ دخلت في يومها الثاني وأن الفرق تواصل عملها باستخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية.كما تستخدم أجهزة الاستشعار والكاميرات الحرارية للوصول إلى الضحايا تحت ركام المبنى.

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أخبار العراق اليوم, إخماد حرائق