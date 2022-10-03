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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221003/الدوما-الروسي-يعتمد-قانونا-دستوريا-بشأن-انضمام-المناطق-المحررة-من-اوكرانيا-لروسيا-1068560610.html
الدوما يعتمد قانونا دستوريا بشأن انضمام المناطق المحررة إلى روسيا
الدوما يعتمد قانونا دستوريا بشأن انضمام المناطق المحررة إلى روسيا
اعتمد البرلمان الروسي، اليوم الاثنين، بالإجماع في القراءة الأولى وبشكل عام قوانين دستورية بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T13:09+0000
2022-10-03T13:25+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انضمام
مناطق
أخبار أوكرانيا
استفتاء استقلال
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اعتمد مجلس الدوما القانون الدستوري المتعلق بقبول جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في قوام روسيا الاتحادية في اجتماع استثنائي.وصادق مجلس الدوما الروسي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، على اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه، إلى روسيا.في 30 سبتمبر/أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ليوقع بعد ذلك اتفاقيات مع قادة هذه المناطق بشأن قبولها في روسيا. وفي وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها تتوافق مع دستور روسيا.وأوضح ألكسندر باشكين، عضو لجنة مجلس الاتحاد حول التشريع الدستوري، في وقت سابق لـ"سبوتنيك"، أنه يجب إضفاء الطابع الرسمي على قبول هياكل جديدة في روسيا من خلال تصويت مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية على معاهدة دولية تتوافق مع الدستور فضلا عن قرار المحكمة الدستورية لروسيا بشأن امتثال الاتفاقية للقانون الأساسي.وصادقت المحكمة الدستورية في روسيا الاتحادية على اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، باعتبارها مطابقة لنصوص دستور روسيا الاتحادية، وبقيت أسماء المناطق الأربع الجديدة بلا تغيير.ونص قرار المحكمة الدستورية على أن تحتفظ جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221003/مجلس-الدوما-يوافق-على-انضمام-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-ومقاطعتي-خيرسون-وزابوروجيه-إلى-روسيا-1068555691.html
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روسيا, انضمام, مناطق, أخبار أوكرانيا, استفتاء استقلال
روسيا, انضمام, مناطق, أخبار أوكرانيا, استفتاء استقلال

الدوما يعتمد قانونا دستوريا بشأن انضمام المناطق المحررة إلى روسيا

13:09 GMT 03.10.2022 (تم التحديث: 13:25 GMT 03.10.2022)
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . Alexey Mayshev
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اعتمد البرلمان الروسي، اليوم الاثنين، بالإجماع في القراءة الأولى وبشكل عام قوانين دستورية بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا، وتكوين كيانات جديدة.
اعتمد مجلس الدوما القانون الدستوري المتعلق بقبول جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في قوام روسيا الاتحادية في اجتماع استثنائي.
وصادق مجلس الدوما الروسي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، على اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه، إلى روسيا.
في 30 سبتمبر/أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ليوقع بعد ذلك اتفاقيات مع قادة هذه المناطق بشأن قبولها في روسيا. وفي وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها تتوافق مع دستور روسيا.
مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
مجلس الدوما يوافق على انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا
11:50 GMT
وأوضح ألكسندر باشكين، عضو لجنة مجلس الاتحاد حول التشريع الدستوري، في وقت سابق لـ"سبوتنيك"، أنه يجب إضفاء الطابع الرسمي على قبول هياكل جديدة في روسيا من خلال تصويت مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية على معاهدة دولية تتوافق مع الدستور فضلا عن قرار المحكمة الدستورية لروسيا بشأن امتثال الاتفاقية للقانون الأساسي.
وصادقت المحكمة الدستورية في روسيا الاتحادية على اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، باعتبارها مطابقة لنصوص دستور روسيا الاتحادية، وبقيت أسماء المناطق الأربع الجديدة بلا تغيير.
ونص قرار المحكمة الدستورية على أن تحتفظ جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا.
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