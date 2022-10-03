https://sputnikarabic.ae/20221003/السعودية-تفوز-باستضافة-مؤتمر-البترول-العالمي-في-2026-1068549617.html

السعودية تفوز باستضافة مؤتمر البترول العالمي في 2026

السعودية تفوز باستضافة مؤتمر البترول العالمي في 2026

وافقت اللجنة التنظيمية لمؤتمر البترول العالمي على قبول ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة الـ26 لمؤتمر البترول العالمي في عام 2026. 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T09:45+0000

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2022-10-03T09:45+0000

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وجاء الإعلان عن قبول ترشح السعودية لاستضافة مؤتمر البترول العالمي على هامش مؤتمر الشباب، من تنظيم مجلس البترول العالمي، في مدينة ألماتي في كازاخستان، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.من ناحيته، هنأ المدير العام لمجلس البترول العالمي، الدكتور بيرس ريمر، السعودية باختيارها لاستضافة النسخة الـ 25 من مؤتمر البترول العالمي في الرياض، "بوصفها أكبر بلد مصدر للبترول في العالم، وامتلاكها أحد أكبر احتياطيات البترول في العالم، الأمر الذي يؤكد أهمية المملكة عالميا وجدارتها بأن تستضيف أحد أهم تجمع للطاقة بالعالم"، وفقا لقوله.وأضاف ريمر أنه "يتطلع إلى العمل مع السعودية لتنظيم مؤتمر فائق النجاح في 2026، يرتقي إلى مكانة المملكة بوصفها رائدا عالميا في مجال الطاقة، فضلا عن كونها من أكثر الاقتصادات نشاطا في العالم".وتأسس مجلس البترول العالمي منذ عام 1933، وهو منصة محايدة لمناقشة القضايا التي تواجه قطاع البترول والغاز بين جميع ذوي العلاقة من أنحاء العالم.ويعد مؤتمر البترول العالمي حدثا عالميا بارزا، يجمع بين الدول والمنظمات الدولية، كل 3 سنوات، لتعزيز التعاون بينها في مجالات الطاقة، وإيجاد حلول للتحديات الأساسية التي تواجه تطور هذا القطاع.وستقام النسخة الـ24 من مؤتمر البترول العالمي في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر/ أيلول عام 2023، بمدينة كالجاري في كندا.

https://sputnikarabic.ae/20210310/وزير-الخارجية-السعودي-نتخذ-إجراءات-رادعة-لحماية-منشآتها-البترولية-1048326217.html

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