https://sputnikarabic.ae/20221003/السلطات-القطرية-وزعت-الزي-الأمني-الخاص-بالمونديال-مزود-بكاميرات-1068582552.html

السلطات القطرية وزعت الزي الأمني الخاص بالمونديال.. مزود بكاميرات

السلطات القطرية وزعت الزي الأمني الخاص بالمونديال.. مزود بكاميرات

أعلنت السلطات القطرية أنها وزعت الزي الأمني الذي تم اعتماده لبطولة كأس العالم القادمة.. الدوحة 2022. 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T21:27+0000

2022-10-03T21:27+0000

2022-10-03T21:27+0000

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وحسب تصريحاته للشرق القطرية، أكد رئيس وحدة التأهيل والتدريب بلجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم، المقدم فهد السبيعي أنه "تمّ فعلياً توزيع الزي على جميع قوات الأمن منذ أمس الـ 2 من أكتوبر بعد اعتماده والحمد لله كزيّ خاص لتأمين الأحداث الرياضية لدولة قطر ما بعد بطولة كأس العالم".ووفقا له فإن الزي بكافة أنواعه مزود بكل المعدات الأمنية، مثل "الكاميرات المحمولة والإسعافات الأولية والرماقات والسترات الواقية"، لافتا إلى أنه قد "جرى تصميمها خصيصاً لدولة قطر".ولفت المسؤول القطري إلى أن عملية اختيار الزي "أخذت وقتا من البحث والدراسة المفصلة لأخذ الجوانب المناسبة لأمن البطولة، بالإضافة للاستعانة بالألوان الرئيسية، حيث يشير لونه الأحمر إلى قوة الانتباه، ولونه الأزرق إلى الطمأنينة".وأشار إلى القيام بـ "حملة إعلامية ترويجية قبل انطلاق البطولة للترويج للزي الأمني والتعريف به محلياً وعالمياً".طالع أيضا: قطر تجرب أسطولا ضخما من الحافلات قبل كأس العالم

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