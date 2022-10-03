https://sputnikarabic.ae/20221003/السيسي-يناقش-مهام-وجهود-الجيش-المصري-في-حماية-ركائز-الأمن-القومي-للبلاد-1068564440.html
السيسي يناقش مهام وجهود الجيش المصري في حماية ركائز الأمن القومي للبلاد
السيسي يناقش مهام وجهود الجيش المصري في حماية ركائز الأمن القومي للبلاد
ترأس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T14:54+0000
2022-10-03T14:54+0000
2022-10-03T14:54+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وناقش الاجتماع "مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.يشار إلى أن عددا من الهيئات البرلمانية المصرية وافقت خلال جلسة عامة لمجلس النواب المصري، السبت، على قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ في سيناء لمدة 6 أشهر أخرى.وسيتم تطبيق القرار رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت بدءا من اليوم الاثنين، الموافق 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.وقال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، تعليقا على مد حالة الطوارئ في سيناء: "لا يخفى عليكم حجم وخطورة التحديات التي باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة، تلك التي وضعت جميع دول العالم أمام وضع بالغ التعقيد متسارع التغيير مليء بمظاهر القلق والتوتر، ولم تكن مصر استثناء من هذا".وكانت حالة الطوارئ قد فرضت في سيناء للمرة الأولى، في أكتوبر عام 2014، بعد مقتل نحو 33 جندياً في هجوم شنته جماعة "أنصار بيت المقدس" الإرهابية على نقطة عسكرية في شمال سيناء ومنذ ذلك الوقت مدت عدة مرات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
السيسي يناقش مهام وجهود الجيش المصري في حماية ركائز الأمن القومي للبلاد
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ترأس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وناقش الاجتماع "مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة"، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
يشار إلى أن عددا من الهيئات البرلمانية المصرية وافقت خلال جلسة عامة لمجلس النواب المصري، السبت، على قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ في سيناء لمدة 6 أشهر أخرى.
وسيتم تطبيق القرار رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت بدءا من اليوم الاثنين، الموافق 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بحسب بوابة
"أخبار اليوم" المصرية.
وقال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، تعليقا على مد حالة الطوارئ في سيناء: "لا يخفى عليكم حجم وخطورة التحديات التي باتت تفرضها الأزمات الدولية المتلاحقة، تلك التي وضعت جميع دول العالم أمام وضع بالغ التعقيد متسارع التغيير مليء بمظاهر القلق والتوتر، ولم تكن مصر استثناء من هذا".
وكانت حالة الطوارئ قد فرضت في سيناء للمرة الأولى، في أكتوبر عام 2014، بعد مقتل نحو 33 جندياً في هجوم شنته جماعة "أنصار بيت المقدس" الإرهابية على نقطة عسكرية في شمال سيناء ومنذ ذلك الوقت مدت عدة مرات.