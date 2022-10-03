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https://sputnikarabic.ae/20221003/الكاظمي-يحذر-من-منشورات-تبتز-الحكومة-وتضلل-الرأي-العام--1068544205.html
الكاظمي يحذر من منشورات تبتز الحكومة وتضلل الرأي العام
الكاظمي يحذر من منشورات تبتز الحكومة وتضلل الرأي العام
حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، من منشورات مضللة تهدف لابتزاز الحكومة وتضليل الرأي العام. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T07:57+0000
2022-10-03T07:57+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن: "أحد النواب نشر في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول أبواب صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".وأوضح بيان رئيس مجلس الوزراء أن المبالغ المدرجة في هذا القانون تم التصويت عليها في مجلس النواب، وخضعت للمناقشة ومراقبة النواب ومنهم النائب المشار إليه.وأضاف البيان أن النائب كان عليه أن يسجل اعتراضه وفق القانون على هذه المبالغ.وبين أن مسؤولية مجلس الوزراء القانونية توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل.
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

الكاظمي يحذر من منشورات تبتز الحكومة وتضلل الرأي العام

07:57 GMT 03.10.2022
© AFP 2022 / -رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / -
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حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، من منشورات مضللة تهدف لابتزاز الحكومة وتضليل الرأي العام.
جاء هذا في بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن: "أحد النواب نشر في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة ومضللة للرأي العام حول أبواب صرف مكتب رئيس مجلس الوزراء للمبلغ المخصص له من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وأوضح بيان رئيس مجلس الوزراء أن المبالغ المدرجة في هذا القانون تم التصويت عليها في مجلس النواب، وخضعت للمناقشة ومراقبة النواب ومنهم النائب المشار إليه.
وأضاف البيان أن النائب كان عليه أن يسجل اعتراضه وفق القانون على هذه المبالغ.
وبين أن مسؤولية مجلس الوزراء القانونية توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقّة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل.
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