https://sputnikarabic.ae/20221003/المرشد-الأعلى-الإيراني-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-طهران-من-تصميم-أمريكا-والنظام-الصهيوني-1068552559.html
المرشد الأعلى الإيراني: أعمال الشغب الأخيرة في طهران من تصميم أمريكا والنظام الصهيوني
المرشد الأعلى الإيراني: أعمال الشغب الأخيرة في طهران من تصميم أمريكا والنظام الصهيوني
اتهم المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، كلا من أمريكا وإسرائيل بإثارة الاضطرابات في إيران، بعد مقتل، مهسا أميني. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T10:41+0000
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وقال في أول تعليق علني له على الاضطرابات التي اندلعت: "أقول صراحة إن أعمال الشغب وانعدام الأمن هذه من تدبير أمريكا ونظام الاحتلال الصهيوني الزائف، وعملائهم المأجورين بمساعدة بعض الإيرانيين الخونة في الخارج"، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.وفي إشارة إلى وفاة الفتاة، مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، قال خامنئي: "لقد أحزننا الحادث بشدة، ولكن ردة الفعل على هذا الحادث دون تحقيق - الخروج إلى الشوارع، وخلع الحجاب، وإضرام النار في المساجد، وسيارات الناس - لم تكن عادية.وشهدت إيران أحداث عنف في الشوارع خلال الأيام الماضية، في أعقاب وفاة، مهسا أميني، في المستشفى بعد أن احتجزتها الشرطة.وأسفرت الاحتجاجات إلى مهاجمة ضباط الأمن، وأعمال تخريب ضد الممتلكات العامة، وكذلك سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة.
https://sputnikarabic.ae/20220930/إيران-تعلن-اعتقال-9-أجانب-شاركوا-في-احتجاجات-عقب-وفاة-مهسا-أميني-1068457037.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم
المرشد الأعلى الإيراني: أعمال الشغب الأخيرة في طهران من تصميم أمريكا والنظام الصهيوني
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اتهم المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، كلا من أمريكا وإسرائيل بإثارة الاضطرابات في إيران، بعد مقتل، مهسا أميني.
وقال في أول تعليق علني له على الاضطرابات التي اندلعت: "أقول صراحة إن أعمال الشغب وانعدام الأمن هذه من تدبير أمريكا ونظام الاحتلال الصهيوني الزائف، وعملائهم المأجورين بمساعدة بعض الإيرانيين الخونة في الخارج"، وفقا لوكالة
"مهر" الإيرانية.
وأكد خامنئي خلال حضوره حفل تخرج طلاب عسكريين في جامعة الإمام الحسن للتدريب أن أعمال الشغب هذه مخطط لها، وأضاف أنه "لولا هذه الفتاة الصغيرة (مهسا أميني) لكانوا قد خلقوا ذريعة أخرى لخلق حالة من انعدام الأمن والفوضى في البلاد".
وفي إشارة إلى وفاة الفتاة، مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، قال خامنئي: "لقد أحزننا الحادث بشدة، ولكن ردة الفعل على هذا الحادث دون تحقيق - الخروج إلى الشوارع، وخلع الحجاب، وإضرام النار في المساجد، وسيارات الناس - لم تكن عادية.
وشهدت إيران أحداث عنف في الشوارع خلال الأيام الماضية، في أعقاب وفاة، مهسا أميني، في المستشفى بعد أن احتجزتها الشرطة.
وأسفرت الاحتجاجات إلى مهاجمة ضباط الأمن، وأعمال تخريب ضد الممتلكات العامة، وكذلك سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة.