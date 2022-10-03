https://sputnikarabic.ae/20221003/الناتو-لا-يستطيع-الاستجابة-لطلبات-زيلينسكي--1068563440.html
الناتو لا يستطيع الاستجابة لطلبات زيلينسكي
الناتو لا يستطيع الاستجابة لطلبات زيلينسكي
قال مندوب ألمانيا الدائم لدى الناتو، روديغر كونيغ، في مقابلة مع "شبيغل"، إن الحلف لا يستجيب لطلبات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للمساعدة، لأن أوكرانيا... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T14:46+0000
2022-10-03T14:46+0000
2022-10-03T14:46+0000
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وبحسب كونيغ، فإن دخول التحالف في الصراع سيؤدي إلى حرب كبيرة بمشاركة 30 دولة أخرى لا تريدها.وشدد السياسي على أن "كييف يجب أن تنظر في المساعدة من الناتو من دول منفصلة".في وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "الناتو" لن يقبل انضمام أوكرانيا إلى الحلف حتى نهاية "الأعمال العدائية"، لأن هذا سيتطلب تغييرًا في المادة الخامسة من ميثاق الدفاع المشترك.
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الناتو لا يستطيع الاستجابة لطلبات زيلينسكي
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قال مندوب ألمانيا الدائم لدى الناتو، روديغر كونيغ، في مقابلة مع "شبيغل"، إن الحلف لا يستجيب لطلبات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للمساعدة، لأن أوكرانيا ليست جزءًا منه.
وقال كونينغ: "أوكرانيا ليست عضوا في الناتو. لذلك، لا يوجد التزام بالدفاع الجماعي عن النفس"، مضيفًا أن "الناتو لا يريد أن تشارك المنظمة في الأعمال العدائية".
وبحسب كونيغ
، فإن دخول التحالف في الصراع سيؤدي إلى حرب كبيرة بمشاركة 30 دولة أخرى لا تريدها.
وشدد السياسي على أن "كييف يجب أن تنظر في المساعدة من الناتو من دول منفصلة".
في وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "الناتو" لن يقبل انضمام أوكرانيا إلى الحلف حتى نهاية "الأعمال العدائية"، لأن هذا سيتطلب تغييرًا في المادة الخامسة من ميثاق الدفاع المشترك.