عربي
https://sputnikarabic.ae/20221003/الناتو-لا-يستطيع-الاستجابة-لطلبات-زيلينسكي--1068563440.html
الناتو لا يستطيع الاستجابة لطلبات زيلينسكي
الناتو لا يستطيع الاستجابة لطلبات زيلينسكي
قال مندوب ألمانيا الدائم لدى الناتو، روديغر كونيغ، في مقابلة مع "شبيغل"، إن الحلف لا يستجيب لطلبات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للمساعدة، لأن أوكرانيا... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T14:46+0000
2022-10-03T14:46+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068563952_38:0:1243:678_1920x0_80_0_0_aab0244862f8a40b97ab150a205c69dd.jpg
وبحسب كونيغ، فإن دخول التحالف في الصراع سيؤدي إلى حرب كبيرة بمشاركة 30 دولة أخرى لا تريدها.وشدد السياسي على أن "كييف يجب أن تنظر في المساعدة من الناتو من دول منفصلة".في وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "الناتو" لن يقبل انضمام أوكرانيا إلى الحلف حتى نهاية "الأعمال العدائية"، لأن هذا سيتطلب تغييرًا في المادة الخامسة من ميثاق الدفاع المشترك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068563952_188:0:1092:678_1920x0_80_0_0_7f76d316706b40776bcbabf11807a864.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كاريكاتير, وسائط متعددة
كاريكاتير, وسائط متعددة

الناتو لا يستطيع الاستجابة لطلبات زيلينسكي

14:46 GMT 03.10.2022
© Sputnikالناتو لا يستطيع الاستجابة لطلبات زيلينسكي
الناتو لا يستطيع الاستجابة لطلبات زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
قال مندوب ألمانيا الدائم لدى الناتو، روديغر كونيغ، في مقابلة مع "شبيغل"، إن الحلف لا يستجيب لطلبات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للمساعدة، لأن أوكرانيا ليست جزءًا منه.
وقال كونينغ: "أوكرانيا ليست عضوا في الناتو. لذلك، لا يوجد التزام بالدفاع الجماعي عن النفس"، مضيفًا أن "الناتو لا يريد أن تشارك المنظمة في الأعمال العدائية".
وبحسب كونيغ، فإن دخول التحالف في الصراع سيؤدي إلى حرب كبيرة بمشاركة 30 دولة أخرى لا تريدها.
وشدد السياسي على أن "كييف يجب أن تنظر في المساعدة من الناتو من دول منفصلة".
في وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "الناتو" لن يقبل انضمام أوكرانيا إلى الحلف حتى نهاية "الأعمال العدائية"، لأن هذا سيتطلب تغييرًا في المادة الخامسة من ميثاق الدفاع المشترك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала