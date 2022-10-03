https://sputnikarabic.ae/20221003/الوكالة-الدولية-للطاقة-أوروبا-تواجه-مخاطر-غير-مسبوق-في-الشتاء-بسبب-نقص-الغاز--1068541746.html
الوكالة الدولية للطاقة: أوروبا تواجه مخاطر غير مسبوق في الشتاء بسبب نقص الغاز
الوكالة الدولية للطاقة: أوروبا تواجه مخاطر غير مسبوق في الشتاء بسبب نقص الغاز
حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن أوروبا تواجه "مخاطر غير مسبوقة" بشأن إمدادات الغاز هذا الشتاء بعد أن قطعت روسيا معظم شحنات خطوط الأنابيب. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T07:30+0000
2022-10-03T07:30+0000
2022-10-03T07:30+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
قطاع الطاقة
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قالت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الفصلي الصادر اليوم الاثنين، عن الغاز إن الأمر قد ينتهي بأوروبا إلى التنافس مع آسيا على الغاز السائل النادر المكلف الذي يأتي عبر السفن.وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي ستكون بحاجة لتقليل استخدام الغاز بنسبة 13% طوال الشتاء في حال قطعت روسيا الإمدادات بالكامل، بحسب "أسوشيتدبرس".وقالت الوكالة إن جزءا كبيرا من هذا التخفيض يجب أن يأتي من سلوك المستهلك مثل خفض الثرموستات بمقدار درجة واحدة وتعديل درجات حرارة الغلاية.ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على فرض خفض في استهلاك الكهرباء بنسبة 5% على الأقل أثناء ساعات الذروة السعرية.
https://sputnikarabic.ae/20220930/الكرملين-تخريب-خط-الغاز-الروسي-إرهاب-دولة-ولن-يبقى-دون-تحقيق-1068435868.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, قطاع الطاقة
أخبار الاتحاد الأوروبي, قطاع الطاقة
الوكالة الدولية للطاقة: أوروبا تواجه مخاطر غير مسبوق في الشتاء بسبب نقص الغاز
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حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن أوروبا تواجه "مخاطر غير مسبوقة" بشأن إمدادات الغاز هذا الشتاء بعد أن قطعت روسيا معظم شحنات خطوط الأنابيب.
قالت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الفصلي الصادر اليوم الاثنين، عن الغاز إن الأمر قد ينتهي بأوروبا إلى التنافس مع آسيا على الغاز السائل النادر المكلف الذي يأتي عبر السفن.
وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي ستكون بحاجة لتقليل استخدام الغاز
بنسبة 13% طوال الشتاء في حال قطعت روسيا الإمدادات بالكامل، بحسب "أسوشيتدبرس".
وقالت الوكالة إن جزءا كبيرا من هذا التخفيض يجب أن يأتي من سلوك المستهلك مثل خفض الثرموستات بمقدار درجة واحدة وتعديل درجات حرارة الغلاية.
ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على فرض خفض في استهلاك الكهرباء بنسبة 5% على الأقل أثناء ساعات الذروة السعرية.