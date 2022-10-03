https://sputnikarabic.ae/20221003/اليابان-تحث-مواطني-هوكايدو-وأوموري-على-إيجاد-ملجأ-بعد-ظهور-صاروخ-كوريا-الشمالية-فوق-أراضيها-1068583951.html
اليابان تحث مواطني هوكايدو وأوموري على إيجاد ملجأ بعد ظهور صاروخ كوريا الشمالية فوق أراضيها
اليابان تحث مواطني هوكايدو وأوموري على إيجاد ملجأ بعد ظهور صاروخ كوريا الشمالية فوق أراضيها
قالت هيئة الإذاعة اليابانية، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق أراضٍ يابانية. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T23:12+0000
2022-10-03T23:12+0000
2022-10-03T23:26+0000
كوريا الشمالية
بحر اليابان
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وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن الصاروخ حلق فوق جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان ومحافظة أوموري الشمالية الشرقية.وطالبت الحكومة اليابانية مواطنيها بالبقاء داخل المباني وضرورة إيجاد ملجأ، بعد إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي.وفي ذات الصدد، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي طارئ في طوكيو، إن اليابان لم تسجل أي أضرار حتى الآن فيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق الأراضي اليابانية.وأضاف "لا توجد حاليا معلومات عن أي أضرار للطائرات أو السفن البحرية".وأدان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا بشدة إطلاق الصواريخ البالستية من كوريا الشمالية.وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إطلاق صاروخ باليستي خلال الأيام العشرة الماضية، أي أن يُطلق صاروخ مرة كل يومين، وفقا لوكالة يونهاب.
https://sputnikarabic.ae/20221003/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-تجاه-بحر-اليابان-1068583591.html
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كوريا الشمالية, بحر اليابان
كوريا الشمالية, بحر اليابان
اليابان تحث مواطني هوكايدو وأوموري على إيجاد ملجأ بعد ظهور صاروخ كوريا الشمالية فوق أراضيها
23:12 GMT 03.10.2022 (تم التحديث: 23:26 GMT 03.10.2022) تابعنا عبر
قالت هيئة الإذاعة اليابانية، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق أراضٍ يابانية.
وذكرت وكالة
كيودو اليابانية للأنباء، أن الصاروخ حلق فوق جزيرة هوكايدو الرئيسية
في أقصى شمال اليابان ومحافظة أوموري الشمالية الشرقية.
وطالبت الحكومة اليابانية مواطنيها بالبقاء داخل المباني وضرورة إيجاد ملجأ، بعد إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي.
وفي ذات الصدد، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي طارئ في طوكيو، إن اليابان لم تسجل أي أضرار حتى الآن فيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق الأراضي اليابانية.
وأضاف "لا توجد حاليا معلومات عن أي أضرار للطائرات أو السفن البحرية".
وأدان رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا بشدة إطلاق الصواريخ البالستية من كوريا الشمالية.
وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إطلاق صاروخ باليستي خلال الأيام العشرة الماضية، أي أن يُطلق صاروخ مرة كل يومين، وفقا لوكالة يونهاب.