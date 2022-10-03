https://sputnikarabic.ae/20221003/بولندا-تطالب-ألمانيا-بتعويض-ضخم-عن-أضرار-الاحتلال-النازي-متجاهلة-تصريحات-شولتس-1068555584.html
بولندا تطالب ألمانيا بتعويض ضخم عن أضرار "الاحتلال النازي" متجاهلة تصريحات شولتس
بولندا تطالب ألمانيا بتعويض ضخم عن أضرار "الاحتلال النازي" متجاهلة تصريحات شولتس
وقع وزير الخارجية البولندي اليوم الاثنين، مذكرة رسمية تطالب ألمانيا بدفع نحو 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن الأضرار التي ألحقها الاحتلال النازي ببلاده خلال... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T12:14+0000
2022-10-03T12:14+0000
2022-10-03T12:14+0000
بولندا
أخبار ألمانيا
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وقال زبيغنيو راو إنه سيتم تسليم المذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية. يأتي التوقيع عشية لقاء راو في وارسو مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، التي تحضر مؤتمرا أمنيا.وأضاف راو أن المذكرة تعبر عن وجهة نظره بأنه يجب على الجانبين اتخاذ إجراءات "دون تأخير'' لمعالجة آثار احتلال ألمانيا في الفترة من 1939 إلى 1945 "بطريقة دائمة ومعقدة وملزمة قانونا وكذلك ماديا"، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".ولفت إلى أن ذلك سيشمل تعويضات بالإضافة إلى حل قضية الأعمال الفنية والمحفوظات المنهوبة. في الذكرى 83 للحرب، 1 سبتمبر/ أيلول، قدمت الحكومة البولندية تقريرا شاملا عن الأضرار، وقدرتها بمبلغ 1.3 تريليون دولار.تصر حكومة بولندا اليمينية على أن بلاده تستحق تعويضات عن أضرار الحرب الجسيمة، فيما تقول برلين إنها دفعت تعويضات للبلدان المتضررة، بما في ذلك بولندا، وتعتبر الأمر منتهيا.وفي الشهر الماضي، ألمح المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى إمكانية مراجعة الحدود بين البلدين بعد مطالبة وارسو بالتعويضات.ردا على ذلك، كتب نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أركاديوتسز مولارسكي، على "تويتر" أنه لعقود عديدة، تخيف الحكومات الألمانية المتعاقبة البولنديين بمراجعة الحدود في حالة إثارة قضية التعويضات، مشيرا إلى أن شولتس لم يخترع البارود.
https://sputnikarabic.ae/20220916/شولز-يهدد-بولندا-بعد-المطالبة-بتعويضات-1067828842.html
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بولندا, أخبار ألمانيا
بولندا تطالب ألمانيا بتعويض ضخم عن أضرار "الاحتلال النازي" متجاهلة تصريحات شولتس
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وقع وزير الخارجية البولندي اليوم الاثنين، مذكرة رسمية تطالب ألمانيا بدفع نحو 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن الأضرار التي ألحقها الاحتلال النازي ببلاده خلال الحرب العالمية الثانية، برغم تلويح برلين بإمكانية مراجعة ترسيم الحدود بين البلدين.
وقال زبيغنيو راو إنه سيتم تسليم المذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية. يأتي التوقيع عشية لقاء راو في وارسو مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، التي تحضر مؤتمرا أمنيا.
وأضاف راو أن المذكرة تعبر عن وجهة نظره بأنه يجب على الجانبين
اتخاذ إجراءات "دون تأخير'' لمعالجة آثار احتلال ألمانيا في الفترة من 1939 إلى 1945 "بطريقة دائمة ومعقدة وملزمة قانونا وكذلك ماديا"، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".
ولفت إلى أن ذلك سيشمل تعويضات بالإضافة إلى حل قضية الأعمال الفنية والمحفوظات المنهوبة. في الذكرى 83 للحرب، 1 سبتمبر/ أيلول، قدمت الحكومة البولندية تقريرا شاملا عن الأضرار، وقدرتها بمبلغ 1.3 تريليون دولار.
تصر حكومة بولندا اليمينية على أن بلاده تستحق تعويضات عن أضرار الحرب الجسيمة، فيما تقول برلين إنها دفعت تعويضات للبلدان المتضررة، بما في ذلك بولندا، وتعتبر الأمر منتهيا.
وفي الشهر الماضي، ألمح المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى إمكانية مراجعة الحدود بين البلدين
بعد مطالبة وارسو بالتعويضات.
ردا على ذلك، كتب نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أركاديوتسز مولارسكي، على "تويتر" أنه لعقود عديدة، تخيف الحكومات الألمانية المتعاقبة البولنديين بمراجعة الحدود في حالة إثارة قضية التعويضات، مشيرا إلى أن شولتس لم يخترع البارود.