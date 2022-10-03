عربي
https://sputnikarabic.ae/20221003/بولندا-تطالب-ألمانيا-بتعويض-ضخم-عن-أضرار-الاحتلال-النازي-متجاهلة-تصريحات-شولتس-1068555584.html
بولندا تطالب ألمانيا بتعويض ضخم عن أضرار "الاحتلال النازي" متجاهلة تصريحات شولتس
بولندا تطالب ألمانيا بتعويض ضخم عن أضرار "الاحتلال النازي" متجاهلة تصريحات شولتس
وقع وزير الخارجية البولندي اليوم الاثنين، مذكرة رسمية تطالب ألمانيا بدفع نحو 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن الأضرار التي ألحقها الاحتلال النازي ببلاده خلال... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T12:14+0000
2022-10-03T12:14+0000
بولندا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048823356_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_f287f663d9f98858b04356a06b6bfba1.jpg
وقال زبيغنيو راو إنه سيتم تسليم المذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية. يأتي التوقيع عشية لقاء راو في وارسو مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، التي تحضر مؤتمرا أمنيا.وأضاف راو أن المذكرة تعبر عن وجهة نظره بأنه يجب على الجانبين اتخاذ إجراءات "دون تأخير'' لمعالجة آثار احتلال ألمانيا في الفترة من 1939 إلى 1945 "بطريقة دائمة ومعقدة وملزمة قانونا وكذلك ماديا"، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".ولفت إلى أن ذلك سيشمل تعويضات بالإضافة إلى حل قضية الأعمال الفنية والمحفوظات المنهوبة. في الذكرى 83 للحرب، 1 سبتمبر/ أيلول، قدمت الحكومة البولندية تقريرا شاملا عن الأضرار، وقدرتها بمبلغ 1.3 تريليون دولار.تصر حكومة بولندا اليمينية على أن بلاده تستحق تعويضات عن أضرار الحرب الجسيمة، فيما تقول برلين إنها دفعت تعويضات للبلدان المتضررة، بما في ذلك بولندا، وتعتبر الأمر منتهيا.وفي الشهر الماضي، ألمح المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى إمكانية مراجعة الحدود بين البلدين بعد مطالبة وارسو بالتعويضات.ردا على ذلك، كتب نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أركاديوتسز مولارسكي، على "تويتر" أنه لعقود عديدة، تخيف الحكومات الألمانية المتعاقبة البولنديين بمراجعة الحدود في حالة إثارة قضية التعويضات، مشيرا إلى أن شولتس لم يخترع البارود.
https://sputnikarabic.ae/20220916/شولز-يهدد-بولندا-بعد-المطالبة-بتعويضات-1067828842.html
بولندا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1048823356_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4de0a2d8db3800902674beb517575f93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بولندا, أخبار ألمانيا
بولندا, أخبار ألمانيا

بولندا تطالب ألمانيا بتعويض ضخم عن أضرار "الاحتلال النازي" متجاهلة تصريحات شولتس

12:14 GMT 03.10.2022
© Sputnik . Aleksandr Kapustjanskii / الانتقال إلى بنك الصوركوسترين
كوسترين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . Aleksandr Kapustjanskii
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وقع وزير الخارجية البولندي اليوم الاثنين، مذكرة رسمية تطالب ألمانيا بدفع نحو 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن الأضرار التي ألحقها الاحتلال النازي ببلاده خلال الحرب العالمية الثانية، برغم تلويح برلين بإمكانية مراجعة ترسيم الحدود بين البلدين.
وقال زبيغنيو راو إنه سيتم تسليم المذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية. يأتي التوقيع عشية لقاء راو في وارسو مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، التي تحضر مؤتمرا أمنيا.
وأضاف راو أن المذكرة تعبر عن وجهة نظره بأنه يجب على الجانبين اتخاذ إجراءات "دون تأخير'' لمعالجة آثار احتلال ألمانيا في الفترة من 1939 إلى 1945 "بطريقة دائمة ومعقدة وملزمة قانونا وكذلك ماديا"، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
شولتز يهدد بولندا بعد المطالبة بتعويضات
16 سبتمبر, 11:42 GMT
ولفت إلى أن ذلك سيشمل تعويضات بالإضافة إلى حل قضية الأعمال الفنية والمحفوظات المنهوبة. في الذكرى 83 للحرب، 1 سبتمبر/ أيلول، قدمت الحكومة البولندية تقريرا شاملا عن الأضرار، وقدرتها بمبلغ 1.3 تريليون دولار.
تصر حكومة بولندا اليمينية على أن بلاده تستحق تعويضات عن أضرار الحرب الجسيمة، فيما تقول برلين إنها دفعت تعويضات للبلدان المتضررة، بما في ذلك بولندا، وتعتبر الأمر منتهيا.
وفي الشهر الماضي، ألمح المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى إمكانية مراجعة الحدود بين البلدين بعد مطالبة وارسو بالتعويضات.
ردا على ذلك، كتب نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أركاديوتسز مولارسكي، على "تويتر" أنه لعقود عديدة، تخيف الحكومات الألمانية المتعاقبة البولنديين بمراجعة الحدود في حالة إثارة قضية التعويضات، مشيرا إلى أن شولتس لم يخترع البارود.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала