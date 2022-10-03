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https://sputnikarabic.ae/20221003/بيسكوف-في-ظل-الظروف-الحالية-من-المستحيل-التفاوض-على-معاهدة-سلام-مع-اليابان-1068551722.html
بيسكوف: في ظل الظروف الحالية من المستحيل التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان
بيسكوف: في ظل الظروف الحالية من المستحيل التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان في ظل الظروف الحالية غير ممكن. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T10:15+0000
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هذا وقال في وقت سابق، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه على الرغم من العلاقة الصعبة مع روسيا بشأن أوكرانيا، فإن اليابان ملتزمة بشدة بحل مشكلة الأراضي وإبرام معاهدة سلام.وأشار إلى أن اليابان، للأسف، احتلت بثبات مكانا بجوار مجموعة من الدول المعادية وتحولت هي نفسها إلى دولة غير صديقة لروسيا. وشدد بيسكوف على أنه "بالطبع من المستحيل إجراء أي مفاوضات في ظل هذه الظروف".
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بيسكوف: في ظل الظروف الحالية من المستحيل التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان

10:15 GMT 03.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان في ظل الظروف الحالية غير ممكن.
هذا وقال في وقت سابق، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه على الرغم من العلاقة الصعبة مع روسيا بشأن أوكرانيا، فإن اليابان ملتزمة بشدة بحل مشكلة الأراضي وإبرام معاهدة سلام.
وقال بيسكوف للصحفيين "بالتأكيد في ظل هذه الظروف لا يمكن التفاوض على معاهدة سلام."
وأشار إلى أن اليابان، للأسف، احتلت بثبات مكانا بجوار مجموعة من الدول المعادية وتحولت هي نفسها إلى دولة غير صديقة لروسيا. وشدد بيسكوف على أنه "بالطبع من المستحيل إجراء أي مفاوضات في ظل هذه الظروف".
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