https://sputnikarabic.ae/20221003/بيسكوف-في-ظل-الظروف-الحالية-من-المستحيل-التفاوض-على-معاهدة-سلام-مع-اليابان-1068551722.html
بيسكوف: في ظل الظروف الحالية من المستحيل التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان
بيسكوف: في ظل الظروف الحالية من المستحيل التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان في ظل الظروف الحالية غير ممكن. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T10:15+0000
2022-10-03T10:15+0000
2022-10-03T10:15+0000
العالم
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هذا وقال في وقت سابق، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه على الرغم من العلاقة الصعبة مع روسيا بشأن أوكرانيا، فإن اليابان ملتزمة بشدة بحل مشكلة الأراضي وإبرام معاهدة سلام.وأشار إلى أن اليابان، للأسف، احتلت بثبات مكانا بجوار مجموعة من الدول المعادية وتحولت هي نفسها إلى دولة غير صديقة لروسيا. وشدد بيسكوف على أنه "بالطبع من المستحيل إجراء أي مفاوضات في ظل هذه الظروف".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بيسكوف: في ظل الظروف الحالية من المستحيل التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان في ظل الظروف الحالية غير ممكن.
هذا وقال في وقت سابق، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه على الرغم من العلاقة الصعبة مع روسيا بشأن أوكرانيا، فإن اليابان ملتزمة بشدة بحل مشكلة الأراضي وإبرام معاهدة سلام.
وقال بيسكوف للصحفيين "بالتأكيد في ظل هذه الظروف لا يمكن التفاوض على معاهدة سلام."
وأشار إلى أن اليابان، للأسف، احتلت بثبات مكانا بجوار مجموعة من الدول المعادية وتحولت هي نفسها إلى دولة غير صديقة لروسيا. وشدد بيسكوف على أنه "بالطبع من المستحيل إجراء أي مفاوضات في ظل هذه الظروف".