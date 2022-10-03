"بي – 200"... طائرة برمائية روسية متعددة المهام
© Sputnik . VETALEE TEMKEV/
تمتلك روسيا أنواعا مختلفة من الطائرات البرمائية، التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ العديد من المهام العسكرية والمدنية وأبرزها مهام الاستطلاع والإنقاذ البحري وإطفاء الحرائق الكبرى.
تمثل الطائرة "بي – 200" إحدى الطائرات البرمائية الروسية متعددة المهام، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
© Sputnik . VLADEMER ACTAPKOVECH / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "بي 200" البرمائية الروسية متعددة المهام
طائرة "بي 200" البرمائية الروسية متعددة المهام
© Sputnik . VLADEMER ACTAPKOVECH/
يمكن استخدام طائرة "بي – 200" في مهام متنوعة تشمل:
الدورية البحرية لتأمين المياه الاقتصادية للدولة.
عمليات البحث والإنقاذ عن (الأفراد – السفن – الغواصات).
مهام المراقبة البيئية.
دعم مهام النقل للشحنات والأفراد.
مهام إطفاء الحرائق.
مهام القوات الخاصة.
إجلاء الجرحى في وقت الكوارث.
يوجد من الطائرة 5 نسخ يتم تجهيز كل منها بالوسائل والتجهيزات الفنية والإلكترونية التي تؤهلها لتنفيذ مهامها وتشمل:
طائرة الدورية.
طائرة البحث والإنقاذ.
طائرة إجلاء.
طائرة النقل العسكري.
طائرة إطفاء الحرائق.
ما هي المواصفات الفنية للطائرة "بي – 200"؟
أقصى وزن للإقلاع على اليابسة: 45 ألف طن.
أقصى وزن للإقلاع على الماء: 39 ألف طن.
أقصى حمولة للطائرة: 5 أطنان.
ارتفاع التحليق: 10 آلاف متر.
السرعة القصوى: 530 كلم/ ساعة.
المدى: 3700 كيلومتر.
أقصى زمن للرحلة الواحدة: 8 ساعات.
ولفت الموقع إلى أن "بي – 200" هي طائرة برمائية يمكن تزويدها بتجهيزات مختلفة بفضل تصميمها المتنوع، الذي يمكنها من توفير حلول للمهام العسكرية والمدنية المختلفة.
طائرة "بي 200" البرمائية الروسية متعددة المهام
© Sputnik . VETALEE TEMKEV/
كما تمتلك الطائرة أنظمة ملاحة جوية متطورة تمكن الطيار من العمل في المناطق الجغرافية المختلفة على مدار الساعة أيا كانت الظروف الجوية.
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