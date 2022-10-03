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https://sputnikarabic.ae/20221003/بي--200-طائرة-برمائية-روسية-متعددة-المهام-1068565340.html
"بي – 200"... طائرة برمائية روسية متعددة المهام
"بي – 200"... طائرة برمائية روسية متعددة المهام
تمتلك روسيا أنواعا مختلفة من الطائرات البرمائية، التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ العديد من المهام العسكرية والمدنية وأبرزها مهام الاستطلاع والإنقاذ البحري... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T15:20+0000
2022-10-03T15:20+0000
رصد عسكري
روسيا
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تمثل الطائرة "بي – 200" إحدى الطائرات البرمائية الروسية متعددة المهام، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.يمكن استخدام طائرة "بي – 200" في مهام متنوعة تشمل:يوجد من الطائرة 5 نسخ يتم تجهيز كل منها بالوسائل والتجهيزات الفنية والإلكترونية التي تؤهلها لتنفيذ مهامها وتشمل:ما هي المواصفات الفنية للطائرة "بي – 200"؟ولفت الموقع إلى أن "بي – 200" هي طائرة برمائية يمكن تزويدها بتجهيزات مختلفة بفضل تصميمها المتنوع، الذي يمكنها من توفير حلول للمهام العسكرية والمدنية المختلفة.كما تمتلك الطائرة أنظمة ملاحة جوية متطورة تمكن الطيار من العمل في المناطق الجغرافية المختلفة على مدار الساعة أيا كانت الظروف الجوية.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"بي – 200"... طائرة برمائية روسية متعددة المهام

15:20 GMT 03.10.2022
© Sputnik . VETALEE TEMKEV / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "بي 200" البرمائية الروسية متعددة المهام
طائرة بي 200 البرمائية الروسية متعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . VETALEE TEMKEV
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تمتلك روسيا أنواعا مختلفة من الطائرات البرمائية، التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ العديد من المهام العسكرية والمدنية وأبرزها مهام الاستطلاع والإنقاذ البحري وإطفاء الحرائق الكبرى.
تمثل الطائرة "بي – 200" إحدى الطائرات البرمائية الروسية متعددة المهام، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
© Sputnik . VLADEMER ACTAPKOVECH / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "بي 200" البرمائية الروسية متعددة المهام
طائرة بي 200 البرمائية الروسية متعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
طائرة "بي 200" البرمائية الروسية متعددة المهام
© Sputnik . VLADEMER ACTAPKOVECH
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يمكن استخدام طائرة "بي – 200" في مهام متنوعة تشمل:

الدورية البحرية لتأمين المياه الاقتصادية للدولة.
عمليات البحث والإنقاذ عن (الأفراد – السفن – الغواصات).
مهام المراقبة البيئية.
دعم مهام النقل للشحنات والأفراد.
مهام إطفاء الحرائق.
مهام القوات الخاصة.
إجلاء الجرحى في وقت الكوارث.

يوجد من الطائرة 5 نسخ يتم تجهيز كل منها بالوسائل والتجهيزات الفنية والإلكترونية التي تؤهلها لتنفيذ مهامها وتشمل:

طائرة الدورية.
طائرة البحث والإنقاذ.
طائرة إجلاء.
طائرة النقل العسكري.
طائرة إطفاء الحرائق.

ما هي المواصفات الفنية للطائرة "بي – 200"؟

أقصى وزن للإقلاع على اليابسة: 45 ألف طن.
أقصى وزن للإقلاع على الماء: 39 ألف طن.
أقصى حمولة للطائرة: 5 أطنان.
ارتفاع التحليق: 10 آلاف متر.
السرعة القصوى: 530 كلم/ ساعة.
المدى: 3700 كيلومتر.
أقصى زمن للرحلة الواحدة: 8 ساعات.
ولفت الموقع إلى أن "بي – 200" هي طائرة برمائية يمكن تزويدها بتجهيزات مختلفة بفضل تصميمها المتنوع، الذي يمكنها من توفير حلول للمهام العسكرية والمدنية المختلفة.
© Sputnik . VETALEE TEMKEV / الانتقال إلى بنك الصورطائرة "بي 200" البرمائية الروسية متعددة المهام
طائرة بي 200 البرمائية الروسية متعددة المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
طائرة "بي 200" البرمائية الروسية متعددة المهام
© Sputnik . VETALEE TEMKEV
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كما تمتلك الطائرة أنظمة ملاحة جوية متطورة تمكن الطيار من العمل في المناطق الجغرافية المختلفة على مدار الساعة أيا كانت الظروف الجوية.
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معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
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