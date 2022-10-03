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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221003/تحضير-الجنود-المستدعيين-قبل-إرسالهم-إلى-العملية-العسكرية-الخاصة-1068544816.html
تحضير الجنود المستدعيين قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة
تحضير الجنود المستدعيين قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة
التدريب بالأسلحة والعمل ضمن الوحدات العسكرية، واستخدام وسائل الاتصال والاستطلاع الخاصة - فصول دراسية جارية مع الأشخاص الذين تم حشدهم الآن في ساحات التدريب... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T13:36+0000
2022-10-03T13:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بمرسوم رئاسي، عن تعبئة جزئية في البلاد، بدءاً من 21 سبتمبر/ أيلول، مؤكداً أن هذا القرار، يهدف لحماية روسيا وسيادتها وسلامتها. فيما أوضح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن هناك حاجة للسيطرة على خط التماس البالغ طوله ألف كيلومتر والأراضي المحررة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم استدعاء 300 ألف شخص من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة القتالية للخدمة، وهو ما يشكل نحو 1% من إجمالي موارد التعبئة في روسيا الاتحادية.
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фото, صور, وسائط متعددة, روسيا
фото, صور, وسائط متعددة, روسيا

تحضير الجنود المستدعيين قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة

13:36 GMT 03.10.2022
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التدريب بالأسلحة والعمل ضمن الوحدات العسكرية، واستخدام وسائل الاتصال والاستطلاع الخاصة - فصول دراسية جارية مع الأشخاص الذين تم حشدهم الآن في ساحات التدريب القتالية الروسية.
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمراسم تسليم الأسلحة للجنود في مركز التدريب بالمنطقة العسكرية المركزية في منطقة سفيردلوفسك، روسيا
مراسم تسليم الأسلحة للجنود في مركز التدريب بالمنطقة العسكرية المركزية في منطقة سفيردلوفسك، روسيا - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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مراسم تسليم الأسلحة للجنود في مركز التدريب بالمنطقة العسكرية المركزية في منطقة سفيردلوفسك، روسيا
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورتجمع المجندين ضمن التعئبة الجزئية في مراسم تسليم الأسلحة في مركز التدريب بالمنطقة العسكرية المركزية في منطقة سفيردلوفسك الروسية
تجمع المجندين ضمن التعئبة الجزئية في مراسم تسليم الأسلحة في مركز التدريب بالمنطقة العسكرية المركزية في منطقة سفيردلوفسك الروسية - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تجمع المجندين ضمن التعئبة الجزئية في مراسم تسليم الأسلحة في مركز التدريب بالمنطقة العسكرية المركزية في منطقة سفيردلوفسك الروسية
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصور

المجندون في مخيم عسكري بمركز تدريب المنطقة العسكرية المركزية في منطقة سفيردلوفسك الروسية

المجندون في مخيم عسكري بمركز تدريب المنطقة العسكرية المركزية في منطقة سفيردلوفسك الروسية - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور

المجندون في مخيم عسكري بمركز تدريب المنطقة العسكرية المركزية في منطقة سفيردلوفسك الروسية

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورالجنود خلال التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية
الجنود خلال التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Alexander Galperin
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الانتقال إلى بنك الصور
الجنود خلال التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصوردروس في التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية
دروس في التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور
دروس في التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية
© Sputnik . Alexander Galperinالجنود خلال التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية
الجنود خلال التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Alexander Galperin
الجنود خلال التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورالجنود خلال التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية
الجنود خلال التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور
الجنود خلال التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورجندي ضمن التعبئة الجزئية خلال دورة تدريب قتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية
جندي ضمن التعبئة الجزئية خلال دورة تدريب قتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور
جندي ضمن التعبئة الجزئية خلال دورة تدريب قتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورالجنود خلال التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية
الجنود خلال التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور
الجنود خلال التدريب القتالي في ساحة تدريب عسكرية في منطقة لينينغراد الروسية
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

الجنود الذين تم استدعاؤهم أثناء تدريب في ميدان عسكري في منطقة لينينغراد الروسية

الجنود الذين تم استدعاؤهم أثناء تدريب في ميدان عسكري في منطقة لينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور

الجنود الذين تم استدعاؤهم أثناء تدريب في ميدان عسكري في منطقة لينينغراد الروسية

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

الجنود الذين تم استدعاؤهم أثناء تدريب في ميدان عسكري في منطقة لينينغراد الروسية

الجنود الذين تم استدعاؤهم أثناء تدريب في ميدان عسكري في منطقة لينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Alexander Galperin
/
الانتقال إلى بنك الصور

الجنود الذين تم استدعاؤهم أثناء تدريب في ميدان عسكري في منطقة لينينغراد الروسية

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

الجنود الذين تم استدعاؤهم أثناء تدريب في ميدان عسكري في منطقة لينينغراد الروسية

الجنود الذين تم استدعاؤهم أثناء تدريب في ميدان عسكري في منطقة لينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Alexander Galperin
/
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الجنود الذين تم استدعاؤهم أثناء تدريب في ميدان عسكري في منطقة لينينغراد الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بمرسوم رئاسي، عن تعبئة جزئية في البلاد، بدءاً من 21 سبتمبر/ أيلول، مؤكداً أن هذا القرار، يهدف لحماية روسيا وسيادتها وسلامتها. فيما أوضح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن هناك حاجة للسيطرة على خط التماس البالغ طوله ألف كيلومتر والأراضي المحررة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم استدعاء 300 ألف شخص من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة القتالية للخدمة، وهو ما يشكل نحو 1% من إجمالي موارد التعبئة في روسيا الاتحادية.
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