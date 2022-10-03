https://sputnikarabic.ae/20221003/تحضير-الجنود-المستدعيين-قبل-إرسالهم-إلى-العملية-العسكرية-الخاصة-1068544816.html

تحضير الجنود المستدعيين قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة

تحضير الجنود المستدعيين قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة

التدريب بالأسلحة والعمل ضمن الوحدات العسكرية، واستخدام وسائل الاتصال والاستطلاع الخاصة - فصول دراسية جارية مع الأشخاص الذين تم حشدهم الآن في ساحات التدريب... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T13:36+0000

2022-10-03T13:36+0000

2022-10-03T13:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

صور

وسائط متعددة

روسيا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بمرسوم رئاسي، عن تعبئة جزئية في البلاد، بدءاً من 21 سبتمبر/ أيلول، مؤكداً أن هذا القرار، يهدف لحماية روسيا وسيادتها وسلامتها. فيما أوضح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن هناك حاجة للسيطرة على خط التماس البالغ طوله ألف كيلومتر والأراضي المحررة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم استدعاء 300 ألف شخص من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة القتالية للخدمة، وهو ما يشكل نحو 1% من إجمالي موارد التعبئة في روسيا الاتحادية.

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фото, صور, وسائط متعددة, روسيا