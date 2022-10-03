https://sputnikarabic.ae/20221003/تركيا-توقع-مذكرتي-تفاهم-مع-حكومة-الدبيبة-وتقول-إنها-ستواصل-دعم-ليبيا-1068559052.html
تركيا توقع مذكرتي تفاهم مع حكومة الدبيبة وتقول إنها ستواصل "دعم ليبيا"
تركيا توقع مذكرتي تفاهم مع حكومة الدبيبة وتقول إنها ستواصل "دعم ليبيا"
ناقش وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك،... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T12:50+0000
2022-10-03T12:50+0000
2022-10-03T12:50+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059717629_263:0:1945:946_1920x0_80_0_0_5de35d1c68de84ec77a35cedbf79150c.jpg
وقال تشاووش أوغلو في تغريدة له عبر "تويتر" إن أنقرة ستواصل جهودها من أجل وصول ليبيا إلى "جيش نظامي"، مضيفا أن الأخيرة في أمس الحاجة لرسم خارطة طريق بخصوص الانتخابات.وعلى هامش زيارة وفد وزاري تركي رفيع المستوى لليبيا اليوم الاثنين، وقع الطرفان مذكرتي تفاهم في مجالات الهيدروكربونات والبروتوكول.وعلق تشاووش أوغلو: "التقيت بعبد الحميد الدبيبة وناقشنا خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة ووقعنا مذكرتي تفاهم في مجالات الهيدروكربونات والبروتوكول".بالأمس، قالت وزارة الخارجية التركية إن وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة والمتحدث باسم الرئاسة التركية ورئيس دائرة الاتصالات يزورون ليبيا الاثنين.وأضافت أن الزيارة ستناقش "الانتخابات الليبية والعملية الانتقالية وإعادة النظر في العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيه التعاون في مجال التدريب العسكري، كما سيتم تبادل الآراء بشأن القضايا الإقليمية".يأتي هذا في الوقت الذي تشهد في ليبيا انقساما بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان. كما أن الحالة الأمنية غير مستقرة في ظل ما تشهده بعض المناطق خاصة العاصمة طرابلس من اشتباكات بين مجموعات مسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20221003/سياسي-زيارة-الوفد-التركي-إلى-ليبيا-تشمل-التوقيع-على-اتفاقيات-تخص-النفط-والغاز-1068553001.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059717629_473:0:1734:946_1920x0_80_0_0_e27328c49739c5d1285fedbfbf121901.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم
تركيا توقع مذكرتي تفاهم مع حكومة الدبيبة وتقول إنها ستواصل "دعم ليبيا"
تابعنا عبر
ناقش وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وشهدا توقيع اتفاقيتي تعاون.
وقال تشاووش أوغلو في تغريدة له عبر "تويتر" إن أنقرة ستواصل جهودها من أجل وصول ليبيا إلى "جيش نظامي"، مضيفا أن الأخيرة في أمس الحاجة لرسم خارطة طريق بخصوص الانتخابات.
وعلى هامش زيارة وفد وزاري تركي
رفيع المستوى لليبيا اليوم الاثنين، وقع الطرفان مذكرتي تفاهم في مجالات الهيدروكربونات والبروتوكول.
وعلق تشاووش أوغلو: "التقيت بعبد الحميد الدبيبة وناقشنا خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة ووقعنا مذكرتي تفاهم في مجالات الهيدروكربونات والبروتوكول".
بالأمس، قالت وزارة الخارجية التركية إن وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة والمتحدث باسم الرئاسة التركية ورئيس دائرة الاتصالات يزورون ليبيا الاثنين
.
وأضافت أن الزيارة ستناقش "الانتخابات الليبية والعملية الانتقالية وإعادة النظر في العلاقات الثنائية
بين البلدين بما فيه التعاون في مجال التدريب العسكري، كما سيتم تبادل الآراء بشأن القضايا الإقليمية".
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد في ليبيا انقساما بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان. كما أن الحالة الأمنية غير مستقرة في ظل ما تشهده بعض المناطق خاصة العاصمة طرابلس من اشتباكات بين مجموعات مسلحة.