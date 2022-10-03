https://sputnikarabic.ae/20221003/تونس-أمام-مفترق-طرق-توسع-دائرة-الأحزاب-المقاطعة-للانتخابات-1068556648.html
تونس أمام مفترق طرق... توسع دائرة الأحزاب المقاطعة للانتخابات
تونس أمام مفترق طرق... توسع دائرة الأحزاب المقاطعة للانتخابات
تناقش الحلقة اتساع إطار الأحزاب المقاطعة للانتخابات البرلمانية في تونس، بسبب ما تعتبره خطوة باتجاه تأسيس نظام حكم الفرد الواحد وبرلمان من دون صلاحيات. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T12:12+0000
2022-10-03T12:12+0000
2022-10-03T12:12+0000
راديو
بانوراما
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تونس أمام مفترض طرق.. توسع دائرة الأحزاب المقاطعة للإنتخابات
تونس أمام مفترض طرق.. توسع دائرة الأحزاب المقاطعة للإنتخابات
وتعتبر هذه الأحزاب أن القانون الانتخابي الذي أقره الرئيس قيس سعيّد، يعطي للأحزاب السياسية دورا أقل ويقلّص من تمثيلها ومشاركتها في الحياة السياسية، فضلًا عن إلغائه آلية التناصف التي تضمن وصول أكبر عدد ممكن من النساء إلى سدة البرلمان.وقد أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" ومسؤول الإعلام والاتصال فيها، عبد الفتاح التاغوتي، أن الحركة اتخذت قرار مقاطعة الانتخابات انسجامًا مع مواقفها السياسية.وأوضح التاغوتي في حوار مع برنامج "بانوراما"، أن الحركة قاطعت كل محطات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس، لأنها تهدف لتأسيس نظام حكم فردي مطلق، وتلغي الفصل بين السلطات والتوازن بينها – حسب وصفه.وأشار القيادي في "النهضة" إلى أن "الحركة تعمل على تجميع المعارضة لإفشال الانقلاب"، مضيفًأ أن "الرئيس مهتم فقط بتعزيز سلطته وليس بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية"، التي باتت على مقربة من الانفجار – حسب تعبيره.التفاصيل في الملف الصوتي...
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MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
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راديو, بانوراما, аудио
تونس أمام مفترق طرق... توسع دائرة الأحزاب المقاطعة للانتخابات
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تناقش الحلقة اتساع إطار الأحزاب المقاطعة للانتخابات البرلمانية في تونس، بسبب ما تعتبره خطوة باتجاه تأسيس نظام حكم الفرد الواحد وبرلمان من دون صلاحيات.
وتعتبر هذه الأحزاب أن القانون الانتخابي الذي أقره الرئيس قيس سعيّد، يعطي للأحزاب السياسية دورا أقل ويقلّص من تمثيلها ومشاركتها في الحياة السياسية، فضلًا عن إلغائه آلية التناصف التي تضمن وصول أكبر عدد ممكن من النساء إلى سدة البرلمان.
وقد أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" ومسؤول الإعلام والاتصال فيها، عبد الفتاح التاغوتي، أن الحركة اتخذت قرار مقاطعة الانتخابات انسجامًا مع مواقفها السياسية.
وأوضح التاغوتي في حوار مع برنامج "بانوراما"، أن الحركة قاطعت كل محطات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس، لأنها تهدف لتأسيس نظام حكم فردي مطلق، وتلغي الفصل بين السلطات والتوازن بينها – حسب وصفه.
وأشار القيادي في "النهضة" إلى أن "الحركة تعمل على تجميع المعارضة لإفشال الانقلاب"، مضيفًأ أن "الرئيس مهتم فقط بتعزيز سلطته وليس بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية"، التي باتت على مقربة من الانفجار – حسب تعبيره.
التفاصيل في الملف الصوتي...