https://sputnikarabic.ae/20221003/جعجع-يثني-على-موقف-حزب-الله-من-الترسيم-المرة-الأولى-التي-يتصرف-فيها-بمنطقية-1068570554.html
جعجع يثني على موقف "حزب الله" من الترسيم: المرة الأولى التي يتصرف فيها بمنطقية!
جعجع يثني على موقف "حزب الله" من الترسيم: المرة الأولى التي يتصرف فيها بمنطقية!
أثنى سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبناني، على موقف "حزب الله" من ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لكنه قال إنها المرة الأولى التي يتصرف فيها الحزب بمنطقية. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T16:15+0000
2022-10-03T16:15+0000
2022-10-03T16:15+0000
أخبار لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101711/59/1017115917_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_474a50c965174f932831657c81cc6519.jpg
ووفق تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال جعجع: "هذه المرة الأولى والوحيدة التي يتصرف فيها حزب الله بشكل منطقي، باعتبار أن هناك اتفاقا تكمن فيها مصلحة لبنان".وأوضح أن "حزب الله" غض الطرف لهذا السبب، واصفا مواقفه السابقة بـ"العنتريات" قائلا إنها (عنتريات حزب الله) للاستهلاك المحلي".وفسر جعجع موقف الحزب قائلا: "حزب الله يريد ترسيم الحدود لتلزيم التنقيب لشركة ما وبالتالي اقتراض المال منها من أجل تمويل الدولة بدلاً من الذهاب إلى البنك الدولي، وهو كان متمسكاً بسعد الحريري ومن قبل الرئيس الشهيد رفيق الحريري لأنهما كانا يأتيان بالأموال على لبنان فهو بحاجة لمن يمكنهم الإتيان بالأموال إلى لبنان".طالع أيضا: نصرالله يحذر من بدء استخراج الغاز في حقل كاريش المتنازع عليه مع إسرائيل قبل ترسيم الحدود
https://sputnikarabic.ae/20221001/الأمين-العام-لحزب-الله-نواجه-أياما-حاسمة-بشأن-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-1068483108.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101711/59/1017115917_191:0:2048:1393_1920x0_80_0_0_5e485a38e36397bd3ac59e644c09072a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, العالم العربي
أخبار لبنان, العالم العربي
جعجع يثني على موقف "حزب الله" من الترسيم: المرة الأولى التي يتصرف فيها بمنطقية!
تابعنا عبر
أثنى سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبناني، على موقف "حزب الله" من ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لكنه قال إنها المرة الأولى التي يتصرف فيها الحزب بمنطقية.
ووفق تصريحات
نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال جعجع: "هذه المرة الأولى والوحيدة التي يتصرف فيها حزب الله بشكل منطقي، باعتبار أن هناك اتفاقا تكمن فيها مصلحة لبنان".
وأوضح أن "حزب الله
" غض الطرف لهذا السبب، واصفا مواقفه السابقة بـ"العنتريات" قائلا إنها (عنتريات حزب الله) للاستهلاك المحلي".
وعن رأيه في أسباب هذا الموقف من "حزب الله" قال جعجع: "لا أعتقد حتى إشعار آخر أن هناك صفقة عابرة للقارات بالنسبة لتعاطي "حزب الله" مع موضوع ترسيم الحدود، وبالنسبة لهم عمل الدولة غير موجود في مفهومه والحل الوحيد للخروج من الوضع الراهن الضاغط عليه هو بحاجة للمال من أجل بيئته الحاضنة ومن ثم لباقي اللبنانيين وما من حل للقيام بذلك إلا استخراج النفط، لهذا الأمر قبل بعقد اتفاق مع إسرائيل".
وفسر جعجع موقف الحزب قائلا: "حزب الله يريد ترسيم الحدود لتلزيم التنقيب لشركة ما وبالتالي اقتراض المال منها من أجل تمويل الدولة بدلاً من الذهاب إلى البنك الدولي
، وهو كان متمسكاً بسعد الحريري ومن قبل الرئيس الشهيد رفيق الحريري لأنهما كانا يأتيان بالأموال على لبنان فهو بحاجة لمن يمكنهم الإتيان بالأموال إلى لبنان".