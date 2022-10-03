https://sputnikarabic.ae/20221003/خامنئي-يهاجم-السعودية-لماذا-لا-تدعم-وسائل-إعلامها-مثيري-الشغب-في-البلدان-الأوروبية-1068565223.html

خامنئي يهاجم السعودية... لماذا لا تدعم وسائل إعلامها مثيري الشغب في البلدان الأوروبية

خامنئي يهاجم السعودية... لماذا لا تدعم وسائل إعلامها مثيري الشغب في البلدان الأوروبية

هاجم المرشد الأعلى في إيران، آيه الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، المملكة العربية السعودية، متسائلا: لماذا لا تدعم وسائل إعلام بعض حكومات المنطقة ومنها... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T15:09+0000

2022-10-03T15:09+0000

2022-10-03T15:09+0000

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وتساءل خامنئي، عبر حسابه على تويتر، "هل حدث أن دعمت وسائل إعلام العملاء لأمريكا، مثل بعض حكومات المنطقة ومنها السعودية، مثيري الشّغب في البلدان الأوروبيّة؟ لكن مثل هذا الدعم مورس مرات عدة ضد إيران. كيف لا يرى بعضهم أيادي أمريكا وإسرائيل في هذه الحادثة؟.وكان خامنئي، قد اتهم في وقت سابق اليوم، كلا من أمريكا وإسرائيل بإثارة الاضطرابات في إيران، بعد وفاة مهسا أميني.وقال في أول تعليق علني له على الاضطرابات التي اندلعت: "أقول صراحة إن أعمال الشغب وانعدام الأمن هذه من تدبير أمريكا ونظام الاحتلال الصهيوني الزائف، وعملائهم المأجورين بمساعدة بعض الإيرانيين الخونة في الخارج"، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.وأكد خامنئي خلال حضوره حفل تخرج طلاب عسكريين في جامعة الإمام الحسن للتدريب أن أعمال الشغب هذه مخطط لها، وأضاف أنه وشهدت إيران أحداث عنف في الشوارع خلال الأيام الماضية، في أعقاب وفاة مهسا أميني، في المستشفى بعد أن احتجزتها الشرطة، وأدت الاحتجاجات إلى مهاجمة ضباط الأمن، وأعمال تخريب ضد الممتلكات العامة، وكذلك سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة.

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