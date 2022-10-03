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https://sputnikarabic.ae/20221003/خفر-السواحل-السويدي-توقف-التسريبات-من-نورد-ستريم-1-1068557227.html
خفر السواحل السويدي: توقف التسريبات من نورد ستريم 1
خفر السواحل السويدي: توقف التسريبات من نورد ستريم 1
أعلن خفر السواحل السويدي اليوم الاثنين، توقف تسريبات الغاز من خط أنابيب نورد ستريم 1 في بحر البلطيق. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
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تسريبات
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جاء هذا في بيان صادر عن خفر السواحل، بشأن ملاحظات خلال عملية تحليق جوي لمتابعة الخطين اللذين يشتبه في أنهما تضررا جراء عمل تخريبي، بحسب "فرانس برس".وقال بيان خفر السواحل إنه لم يعد بإمكانه رؤية أي تسريبات من خط أنابيب نورد ستريم 1، لكنه أشار إلى أن تسريبا أصغر من نورد ستريم 2 ما زال من الممكن رؤيته.وأضاف: "لم يعد التسرب الأكبر مرئيا الآن على السطح، بينما زاد التسرب الأصغر بشكل طفيف".وفي أواخر الشهر الماضي تم رصد تسريبات من خطي الأنابيب "نورد ستريم 1 و2".وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، وقوع حادث (تسرب) في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم؛ لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
https://sputnikarabic.ae/20221003/صحيفة-البحرية-السويدية-كانت-بالقرب-من-نورد-ستريم-قبل-أيام-قليلة-من-التفجيرات-1068547817.html
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تسريبات, نوردستروم
تسريبات, نوردستروم

خفر السواحل السويدي: توقف التسريبات من نورد ستريم 1

12:31 GMT 03.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiberخط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022
خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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أعلن خفر السواحل السويدي اليوم الاثنين، توقف تسريبات الغاز من خط أنابيب نورد ستريم 1 في بحر البلطيق.
جاء هذا في بيان صادر عن خفر السواحل، بشأن ملاحظات خلال عملية تحليق جوي لمتابعة الخطين اللذين يشتبه في أنهما تضررا جراء عمل تخريبي، بحسب "فرانس برس".
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
صحيفة: البحرية السويدية كانت بالقرب من "نورد ستريم" قبل أيام قليلة من التفجيرات
08:58 GMT
وقال بيان خفر السواحل إنه لم يعد بإمكانه رؤية أي تسريبات من خط أنابيب نورد ستريم 1، لكنه أشار إلى أن تسريبا أصغر من نورد ستريم 2 ما زال من الممكن رؤيته.
وأضاف: "لم يعد التسرب الأكبر مرئيا الآن على السطح، بينما زاد التسرب الأصغر بشكل طفيف".
وفي أواخر الشهر الماضي تم رصد تسريبات من خطي الأنابيب "نورد ستريم 1 و2".
وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، وقوع حادث (تسرب) في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم؛ لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.
وقالت السلطات السويدية والدنماركية إنها اكتشفت تسريبًا للغاز بسبب انفجارين تحت البحر، مع الإجماع على أن الحادث كان نتيجة التخريب.
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