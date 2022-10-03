https://sputnikarabic.ae/20221003/رئيسي-نأمل-أن-تفي-السعودية-بالتزاماتها-بوقف-الهجمات-على-اليمن-1068583224.html

رئيسي: نأمل أن تفي السعودية بالتزاماتها بوقف الهجمات على اليمن

رئيسي: نأمل أن تفي السعودية بالتزاماتها بوقف الهجمات على اليمن

أعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مساء اليوم الاثنين، "عن أمله في أن تفي المملكة العربية السعودية بالتزاماتها بوقف الهجمات على اليمن ويحدد الشعب اليمني مصير... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T21:43+0000

2022-10-03T21:43+0000

2022-10-03T21:43+0000

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وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "إيران أكدت دائما على رفع الحصار ووقف إطلاق النار في اليمن وبذل الجهود لحل الأزمة من خلال إجراء حوار يمني - يمني والتفاهم دون تدخل أجنبي في هذا البلد، وأن زملاؤكم في منظمة الأمم المتحدة يؤيدون ذلك أيضا"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف: "آمل بجهودكم و متابعتكم أن تفي المملكة العربية السعودية بالتزاماتها بوقف الهجمات على اليمن، وتقتنع بحل قضايا هذا البلد عبرمشاركة اليمنيين وتحديد مصيره عبر شعبه"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتوظيف قدراتها المتنوعة والمؤثرة لحل القضايا الإقليمية والعالمية".من جانبه، طمأن غوتيريش الرئيس الإيراني، أنه "سيبذل قصارى جهده لإقناع السعودية بوقف الهجمات على اليمن ومحاولة حل الأزمة من خلال الحوار بين مختلف الفصائل اليمنية"، معربا عن أمله بأن يتمكن من إنشاء هيكل سياسي جديد في منطقة لها مكانة خاصة وعريقة في الحضارة الإنسانية بمشاركة إيران.وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال، إن المفاوضات بين الأطراف اليمنية بشأن تجديد الهدنة مستمرة، رغم عدم التوافق على تمديدها.جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أشار فيه إلى شعور الأمين العام أنطونيو غوتيريش بخيبة أمل بسبب عدم توافق الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة وتوسيعها، كما اقترح مبعوث الأمين العام إلى اليمن هانس غروندبرغ.وتابع: "المبعوث الأممي يواصل العمل وسيستمر في ذلك رغم عدم تجديد الهدنة"، مشيرا إلى أنه يبحث التوصل لتوافق بين الطرفين بشأن الأمور الخلافية.وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق لتمديد الهدنة في البلاد، مؤكدا استمرار التفاوض مع جميع الأطراف، وداعيا للامتناع عن التصعيد.وقال غروندبرغ، في بيان، إن "غروندبرغ يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم، حيث أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد مهمة إضافية للسكان. أنا ممتن للانخراط البنّاء من كلا الجانبين على مستوى القيادة خلال الأسابيع الماضية. أثمّن موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحي بشكل إيجابي. سأستمر في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول".وتضمنت بنود الهدنة الأممية، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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