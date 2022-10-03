https://sputnikarabic.ae/20221003/رئيس-الحكومة-المغربي-يستقبل-وزير-التجارة-السعودي-1068575169.html
رئيس الحكومة المغربي يستقبل وزير التجارة السعودي
رئيس الحكومة المغربي يستقبل وزير التجارة السعودي
استقبل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، في العاصمة الرباط، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T17:43+0000
2022-10-03T17:43+0000
2022-10-03T17:43+0000
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ووفقا لبيان نشره رئيس الحكومة المغربية عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد شدد الجانبان في مستهل هذا اللقاء، على متانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، والتي يرعاها قائدا البلدين.وقال أخنوش: "استقبلت اليوم، معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي، وكان اللقاء مناسبة للحديث عن آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل تطوير الشراكة بين المملكتين المغربية والسعودية، اللتان تربطهما علاقات تاريخية متينة".ولفت البيان إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال إيجاد أفضل الوسائل لإعطائه دفعة جديدة، بما يخدم مصلحة المملكتين الشقيقتين.طالع أيضا: وزير الخارجية السعودي: لدينا توافق تام مع المغرب والتنسيق دائم ومستمر
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سبوتنيك عربي
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أخبار السعودية اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
رئيس الحكومة المغربي يستقبل وزير التجارة السعودي
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استقبل رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، في العاصمة الرباط، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي.
ووفقا لبيان نشره رئيس الحكومة المغربية عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد شدد الجانبان في مستهل هذا اللقاء، على متانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة المغربية
والمملكة العربية السعودية، والتي يرعاها قائدا البلدين.
وقال أخنوش: "استقبلت اليوم
، معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي، وكان اللقاء مناسبة للحديث عن آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل تطوير الشراكة بين المملكتين المغربية والسعودية، اللتان تربطهما علاقات تاريخية متينة".
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الحكومة، "أهم الأوراش الاقتصادية التي أطلقها المغرب، تحت رعاية ملك المغرب".
ولفت البيان إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال إيجاد أفضل الوسائل لإعطائه دفعة جديدة، بما يخدم مصلحة المملكتين الشقيقتين.