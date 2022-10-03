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https://sputnikarabic.ae/20221003/رائدات-أعمال-من-روسيا-والإمارات-العربية-المتحدة-يؤسسن-جمعية-أعمال-عالمية-جديدة-1068581597.html
رائدات أعمال من روسيا والإمارات العربية المتحدة يؤسسن جمعية أعمال عالمية جديدة
رائدات أعمال من روسيا والإمارات العربية المتحدة يؤسسن جمعية أعمال عالمية جديدة
بدأ رسميا عمل الرابطة العالمية لرائدات الأعمال "مجلس سيدات الأعمال" في موسكو، اليوم الاثنين، التي تعد المنظمة الدولية الأولى والوحيدة من نوعها للسيدات في مجال... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T20:55+0000
2022-10-03T20:55+0000
روسيا
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
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وكانت النساء من روسيا والإمارات العربية المتحدة في طليعة المنظمة، وتم تعيين رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، تاتيانا غفيلافا، ورئيسة مجلس الإمارات العربية المتحدة لرائدات الأعمال، فريدة العوضي، كرئيستين مشاركتين للجمعية، حيث وقعتا اتفاقية التأسيس في موسكو، ونقلت مراسلة "سبوتنيك" أهم فعاليات هذا الحدث.الافتتاحوكشفت تاتيانا غفيلافا في حفل الافتتاح الرسمي أن حوالي 30 دولة قد انضمت بالفعل إلى الجمعية، بما في ذلك الهند والصين والعراق ولبنان.بدورها، أشارت فريدة العوضي إلى أن الإمارات مستعدة لتبادل أسرار نجاح رائدات الأعمال، حيث تعد الإمارات من أنجح دول الشرق في هذا المجال.الخططكان حفل التوقيع مجرد خطوة أولى في عمل الاتحاد الدولي الجديد، وكجزء من هذا الحدث، يقوم وفد من رائدات الأعمال من الإمارات بزيارة روسيا لأول مرة، وخلال الأسبوع سوف يستكشفن إمكانات مناطق مختلفة من روسيا لإنشاء مشاريع تجارية مشتركة.وقد تم تقديم الاقتراح الأول بالفعل خلال الافتتاح من قبل غفيلافا: "نود أن نوحد الشركات الناشئة الروسية والإماراتية لنسائنا في كل من سكولكوفو بالقرب من موسكو وفي دبي، ولدينا بالفعل اتفاقيات مع السيدة فريدة بشأن هذه المسألة، وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هذه الخطوة مربحة للغاية، وتم إنشاء المقر الأول للجمعية في موسكو، وسوف نفتتح الثانية في غضون أسابيع قليلة في دبي".في الوقت نفسه، حضرت إيرينا ماكيفا، نائب رئيس بنك "فنيش إيكونومي" الروسي حفل الافتتاح، ونيابة عن البنك، اقترح نائب رئيس مجلس الإدارة أن يطور الجانب الإماراتي مشاريع مشتركة في مدن روسية أحادية بشروط جذابة للغاية.في الأيام المقبلة، ستزور بعثة أعمال إماراتية مدن موسكو وتولا وسانت بطرسبورغ، وهنا سيكنّ قادرات على التعرف على مجالات التعاون الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر ربحية، هذه الزيارة هي الخطوة الأولى في عمل الرابطة العالمية لرائدات الأعمال "مجلس سيدات الأعمال".
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روسيا, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

رائدات أعمال من روسيا والإمارات العربية المتحدة يؤسسن جمعية أعمال عالمية جديدة

20:55 GMT 03.10.2022
© Photoالافتتاح الرسمي للرابطة العالمية لصاحبات المشاريع "مجلس الأعمال النسائي"
الافتتاح الرسمي للرابطة العالمية لصاحبات المشاريع مجلس الأعمال النسائي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Photo
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بدأ رسميا عمل الرابطة العالمية لرائدات الأعمال "مجلس سيدات الأعمال" في موسكو، اليوم الاثنين، التي تعد المنظمة الدولية الأولى والوحيدة من نوعها للسيدات في مجال الأعمال التجارية.
وكانت النساء من روسيا والإمارات العربية المتحدة في طليعة المنظمة، وتم تعيين رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، تاتيانا غفيلافا، ورئيسة مجلس الإمارات العربية المتحدة لرائدات الأعمال، فريدة العوضي، كرئيستين مشاركتين للجمعية، حيث وقعتا اتفاقية التأسيس في موسكو، ونقلت مراسلة "سبوتنيك" أهم فعاليات هذا الحدث.
الافتتاح
وكشفت تاتيانا غفيلافا في حفل الافتتاح الرسمي أن حوالي 30 دولة قد انضمت بالفعل إلى الجمعية، بما في ذلك الهند والصين والعراق ولبنان.
هذه مجرد بداية عملنا ونتطلع إلى الاستمرار في توسيعه وتعميقه.
© Photoالافتتاح الرسمي للرابطة العالمية لصاحبات المشاريع "مجلس الأعمال النسائي"
الافتتاح الرسمي للرابطة العالمية لصاحبات المشاريع مجلس الأعمال النسائي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
الافتتاح الرسمي للرابطة العالمية لصاحبات المشاريع "مجلس الأعمال النسائي"
© Photo
بدورها، أشارت فريدة العوضي إلى أن الإمارات مستعدة لتبادل أسرار نجاح رائدات الأعمال، حيث تعد الإمارات من أنجح دول الشرق في هذا المجال.

النساء في الإمارات يتمتعن بالقوة في مناصبهن، أكثر من 50% في البرلمان، و52% في السلك الدبلوماسي، لا يوجد فرق بين الذكور والإناث في الإمارات، لذا فنحن فخورون بتأسيس مثل هذه الجمعية، وسنقوم بتبادل المعرفة.

الخطط
كان حفل التوقيع مجرد خطوة أولى في عمل الاتحاد الدولي الجديد، وكجزء من هذا الحدث، يقوم وفد من رائدات الأعمال من الإمارات بزيارة روسيا لأول مرة، وخلال الأسبوع سوف يستكشفن إمكانات مناطق مختلفة من روسيا لإنشاء مشاريع تجارية مشتركة.
© Photoالافتتاح الرسمي للرابطة العالمية لصاحبات المشاريع "مجلس الأعمال النسائي"
الافتتاح الرسمي للرابطة العالمية لصاحبات المشاريع مجلس الأعمال النسائي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
الافتتاح الرسمي للرابطة العالمية لصاحبات المشاريع "مجلس الأعمال النسائي"
© Photo
وقد تم تقديم الاقتراح الأول بالفعل خلال الافتتاح من قبل غفيلافا: "نود أن نوحد الشركات الناشئة الروسية والإماراتية لنسائنا في كل من سكولكوفو بالقرب من موسكو وفي دبي، ولدينا بالفعل اتفاقيات مع السيدة فريدة بشأن هذه المسألة، وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هذه الخطوة مربحة للغاية، وتم إنشاء المقر الأول للجمعية في موسكو، وسوف نفتتح الثانية في غضون أسابيع قليلة في دبي".
في الوقت نفسه، حضرت إيرينا ماكيفا، نائب رئيس بنك "فنيش إيكونومي" الروسي حفل الافتتاح، ونيابة عن البنك، اقترح نائب رئيس مجلس الإدارة أن يطور الجانب الإماراتي مشاريع مشتركة في مدن روسية أحادية بشروط جذابة للغاية.

بمجرد ظهور مثل هذه المشاريع، يعد مصرفنا ببناء البنية التحتية لمثل هذه المواقع على نفقته الخاصة، أي مجانًا للشركاء الأجانب، ووفقًا لحساباتنا، ستكون أعمال البنية التحتية قادرة على توفير ما يصل إلى 30% من التكاليف.

في الأيام المقبلة، ستزور بعثة أعمال إماراتية مدن موسكو وتولا وسانت بطرسبورغ، وهنا سيكنّ قادرات على التعرف على مجالات التعاون الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر ربحية، هذه الزيارة هي الخطوة الأولى في عمل الرابطة العالمية لرائدات الأعمال "مجلس سيدات الأعمال".
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