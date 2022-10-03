https://sputnikarabic.ae/20221003/رائدات-أعمال-من-روسيا-والإمارات-العربية-المتحدة-يؤسسن-جمعية-أعمال-عالمية-جديدة-1068581597.html

رائدات أعمال من روسيا والإمارات العربية المتحدة يؤسسن جمعية أعمال عالمية جديدة

رائدات أعمال من روسيا والإمارات العربية المتحدة يؤسسن جمعية أعمال عالمية جديدة

بدأ رسميا عمل الرابطة العالمية لرائدات الأعمال "مجلس سيدات الأعمال" في موسكو، اليوم الاثنين، التي تعد المنظمة الدولية الأولى والوحيدة من نوعها للسيدات في مجال... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T20:55+0000

2022-10-03T20:55+0000

2022-10-03T20:55+0000

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وكانت النساء من روسيا والإمارات العربية المتحدة في طليعة المنظمة، وتم تعيين رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، تاتيانا غفيلافا، ورئيسة مجلس الإمارات العربية المتحدة لرائدات الأعمال، فريدة العوضي، كرئيستين مشاركتين للجمعية، حيث وقعتا اتفاقية التأسيس في موسكو، ونقلت مراسلة "سبوتنيك" أهم فعاليات هذا الحدث.الافتتاحوكشفت تاتيانا غفيلافا في حفل الافتتاح الرسمي أن حوالي 30 دولة قد انضمت بالفعل إلى الجمعية، بما في ذلك الهند والصين والعراق ولبنان.بدورها، أشارت فريدة العوضي إلى أن الإمارات مستعدة لتبادل أسرار نجاح رائدات الأعمال، حيث تعد الإمارات من أنجح دول الشرق في هذا المجال.الخططكان حفل التوقيع مجرد خطوة أولى في عمل الاتحاد الدولي الجديد، وكجزء من هذا الحدث، يقوم وفد من رائدات الأعمال من الإمارات بزيارة روسيا لأول مرة، وخلال الأسبوع سوف يستكشفن إمكانات مناطق مختلفة من روسيا لإنشاء مشاريع تجارية مشتركة.وقد تم تقديم الاقتراح الأول بالفعل خلال الافتتاح من قبل غفيلافا: "نود أن نوحد الشركات الناشئة الروسية والإماراتية لنسائنا في كل من سكولكوفو بالقرب من موسكو وفي دبي، ولدينا بالفعل اتفاقيات مع السيدة فريدة بشأن هذه المسألة، وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هذه الخطوة مربحة للغاية، وتم إنشاء المقر الأول للجمعية في موسكو، وسوف نفتتح الثانية في غضون أسابيع قليلة في دبي".في الوقت نفسه، حضرت إيرينا ماكيفا، نائب رئيس بنك "فنيش إيكونومي" الروسي حفل الافتتاح، ونيابة عن البنك، اقترح نائب رئيس مجلس الإدارة أن يطور الجانب الإماراتي مشاريع مشتركة في مدن روسية أحادية بشروط جذابة للغاية.في الأيام المقبلة، ستزور بعثة أعمال إماراتية مدن موسكو وتولا وسانت بطرسبورغ، وهنا سيكنّ قادرات على التعرف على مجالات التعاون الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر ربحية، هذه الزيارة هي الخطوة الأولى في عمل الرابطة العالمية لرائدات الأعمال "مجلس سيدات الأعمال".

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