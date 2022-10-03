https://sputnikarabic.ae/20221003/سجل-الأدوية-الروسي-يعلن-تمديد-العمر-الافتراضي-للقاح-سبوتنيك-v-إلى-18-شهرا-1068568863.html
سجل الأدوية الروسي يعلن تمديد العمر الافتراضي للقاح "سبوتنيك V" إلى 18 شهرا
سجل الأدوية الروسي يعلن تمديد العمر الافتراضي للقاح "سبوتنيك V" إلى 18 شهرا
أعلن سجل الأدوية الحكومي الروسي تمديد العمر الافتراضي للقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى 18 شهرًا. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T15:55+0000
2022-10-03T15:55+0000
2022-10-03T15:55+0000
العالم
أخبار روسيا اليوم
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049222280_0:790:2048:1942_1920x0_80_0_0_9a1ff1a96b3900f006171031bc733e8c.jpg
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان لسجل الأدوية الحكومي تم تمديد العمر الافتراضي للقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 18 شهرًا.ولفت إلى أن التمديد ينطبق على كل من مكونات لقاح "سبوتنيك"V" الذي تنتجها شركة الأدوية الروسية "جينريوم".وفي أغسطس/ آب الماضي، قالت وزارة الصحة الروسية إنه تم تمديد تواريخ انتهاء صلاحية لقاحات "سبوتنيك V" وتتراوح من ستة أشهر إلى عام واحد لمختلف الشركات المصنعة.ولقاح "سبوتنيك V"، لقاح مركب للوقاية من فيروس كورونا، تم تطويره من قبل مركز أبحاث "غاماليا" الروسي وتم تسجيله في أغسطس 2020.وقد بدأ التوزيع الطارئ للقاح في ديسمبر/كانون الأول 2020 في روسيا ولاحقًا في بلدان مثل الأرجنتين وبيلاروسيا والمجر وصربيا، واعتبارًا من يناير/كانون الثاني، تم ترخيص اللقاح في أكثر من 70 دولة حول العالم.طالع أيضا: صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعلن عن تطوير نسخة محدثة من لقاح "سبوتنيك V"
https://sputnikarabic.ae/20220623/لم-تسجل-أي-ملاحظات-لمنظمة-الصحة-العالمية-حول-لقاح-سبوتنيك-v-1064076049.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049222280_0:598:2048:2134_1920x0_80_0_0_8d287a2dea9c17befda024673f09d720.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار روسيا اليوم, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
العالم, أخبار روسيا اليوم, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
سجل الأدوية الروسي يعلن تمديد العمر الافتراضي للقاح "سبوتنيك V" إلى 18 شهرا
تابعنا عبر
أعلن سجل الأدوية الحكومي الروسي تمديد العمر الافتراضي للقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى 18 شهرًا.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان لسجل الأدوية الحكومي تم تمديد العمر الافتراضي للقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 18 شهرًا.
ولفت إلى أن التمديد ينطبق على كل من مكونات لقاح "سبوتنيك"V
" الذي تنتجها شركة الأدوية الروسية "جينريوم".
وفي أغسطس/ آب الماضي، قالت وزارة الصحة الروسية إنه تم تمديد تواريخ انتهاء صلاحية لقاحات "سبوتنيك V" وتتراوح من ستة أشهر إلى عام واحد لمختلف الشركات المصنعة.
وحسب الوزارة وقتها فقد استند القرار إلى فحص أكد سلامة الدواء وفعاليته، ومن ثم تمديد تاريخ انتهاء صلاحيته.
ولقاح "سبوتنيك V"، لقاح مركب للوقاية من فيروس كورونا، تم تطويره من قبل مركز أبحاث "غاماليا" الروسي وتم تسجيله في أغسطس 2020.
وقد بدأ التوزيع
الطارئ للقاح في ديسمبر/كانون الأول 2020 في روسيا ولاحقًا في بلدان مثل الأرجنتين وبيلاروسيا والمجر وصربيا، واعتبارًا من يناير/كانون الثاني، تم ترخيص اللقاح في أكثر من 70 دولة حول العالم.