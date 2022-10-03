https://sputnikarabic.ae/20221003/سجل-الأدوية-الروسي-يعلن-تمديد-العمر-الافتراضي-للقاح-سبوتنيك-v-إلى-18-شهرا-1068568863.html

سجل الأدوية الروسي يعلن تمديد العمر الافتراضي للقاح "سبوتنيك V" إلى 18 شهرا

سجل الأدوية الروسي يعلن تمديد العمر الافتراضي للقاح "سبوتنيك V" إلى 18 شهرا

أعلن سجل الأدوية الحكومي الروسي تمديد العمر الافتراضي للقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى 18 شهرًا. 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T15:55+0000

2022-10-03T15:55+0000

2022-10-03T15:55+0000

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مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان لسجل الأدوية الحكومي تم تمديد العمر الافتراضي للقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 18 شهرًا.ولفت إلى أن التمديد ينطبق على كل من مكونات لقاح "سبوتنيك"V" الذي تنتجها شركة الأدوية الروسية "جينريوم".وفي أغسطس/ آب الماضي، قالت وزارة الصحة الروسية إنه تم تمديد تواريخ انتهاء صلاحية لقاحات "سبوتنيك V" وتتراوح من ستة أشهر إلى عام واحد لمختلف الشركات المصنعة.ولقاح "سبوتنيك V"، لقاح مركب للوقاية من فيروس كورونا، تم تطويره من قبل مركز أبحاث "غاماليا" الروسي وتم تسجيله في أغسطس 2020.وقد بدأ التوزيع الطارئ للقاح في ديسمبر/كانون الأول 2020 في روسيا ولاحقًا في بلدان مثل الأرجنتين وبيلاروسيا والمجر وصربيا، واعتبارًا من يناير/كانون الثاني، تم ترخيص اللقاح في أكثر من 70 دولة حول العالم.طالع أيضا: صندوق الاستثمار المباشر الروسي يعلن عن تطوير نسخة محدثة من لقاح "سبوتنيك V"

https://sputnikarabic.ae/20220623/لم-تسجل-أي-ملاحظات-لمنظمة-الصحة-العالمية-حول-لقاح-سبوتنيك-v-1064076049.html

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