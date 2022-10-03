https://sputnikarabic.ae/20221003/سلاح-الجو-الروسي-يصفي-قائدين-من-تنظيم-جبهة-النصرة-في-سوريا-1068580397.html
سلاح الجو الروسي يصفي قائدين من تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا
سلاح الجو الروسي يصفي قائدين من تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا
أعلن اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة أن القوات الجوية الروسية دمرت أهداف الإرهابيين من "جبهة النصرة" (الإرهابية... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T19:58+0000
2022-10-03T19:58+0000
2022-10-03T19:58+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
رصد عسكري
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وقال إيغوروف في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "دمرت القوات الجوية الروسية منشآت جماعة جبهة النصرة الإرهابية ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث شكلت تهديدًا أمنيًا للعسكريين التابعين للوحدات الروسية والقوات الحكومية في سوريا".وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك دمرت القوات الجوية الروسية مستودعًا لأسلحة الإرهابيين، حيث كانت توجد أربع قاذفات صواريخ يدوية الصنع ومدفع مضاد للطائرات من طراز زو-23 وأسلحة خفيفة".وأردف إيغوروف: "تدمير الملاجئ السرية للإرهابيين جعل من الممكن ردعهم عن أعمال التخريب والأنشطة الإرهابية التي كانوا يعدونها ضد منشآت القوات المسلحة الروسية في سوريا إضافة لمنشآت القوات الحكومية السورية".
https://sputnikarabic.ae/20220909/مقتل-أكثر-من-20-من-كبار-أعضاء-جبهة-النصرة-بقصف-روسي-لأحد-معسكرات-الإرهابيين-في-إدلب-1067536752.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري
سلاح الجو الروسي يصفي قائدين من تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا
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أعلن اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة أن القوات الجوية الروسية دمرت أهداف الإرهابيين من "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا) في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وقامت بتصفية 13 مسلحاً بينهم قائدان ميدانيان.
وقال إيغوروف في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "دمرت القوات الجوية الروسية منشآت جماعة جبهة النصرة الإرهابية ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث شكلت تهديدًا أمنيًا للعسكريين التابعين للوحدات الروسية والقوات الحكومية في سوريا".
ونفذت القوات الجوية غارات على ملاجئ تحت الأرض لمجموعات مسلحة غير شرعية قرب مدينتي الرويحة ومصيبين، وتم القضاء على 13 مسلحاً بينهم القائدان الميدانيان أبو يوسف الشامي وخالد اليوسف (أبو عمر)، وأصيب 22 عنصراً من المجموعة الإرهابية بجروح خطيرة".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك دمرت القوات الجوية الروسية مستودعًا لأسلحة الإرهابيين، حيث كانت توجد أربع قاذفات صواريخ يدوية الصنع ومدفع مضاد للطائرات من طراز زو-23 وأسلحة خفيفة".
وأردف إيغوروف
: "تدمير الملاجئ السرية للإرهابيين جعل من الممكن ردعهم عن أعمال التخريب والأنشطة الإرهابية التي كانوا يعدونها ضد منشآت القوات المسلحة الروسية في سوريا إضافة لمنشآت القوات الحكومية السورية".