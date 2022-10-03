https://sputnikarabic.ae/20221003/سلاح-الجو-الروسي-يصفي-قائدين-من-تنظيم-جبهة-النصرة-في-سوريا-1068580397.html

سلاح الجو الروسي يصفي قائدين من تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا

سلاح الجو الروسي يصفي قائدين من تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا

أعلن اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة أن القوات الجوية الروسية دمرت أهداف الإرهابيين من "جبهة النصرة" (الإرهابية... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T19:58+0000

2022-10-03T19:58+0000

2022-10-03T19:58+0000

أخبار سوريا اليوم

روسيا

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/19/1047301699_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6907ede1b435a2a49474dc3b0d5233ab.jpg

وقال إيغوروف في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "دمرت القوات الجوية الروسية منشآت جماعة جبهة النصرة الإرهابية ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث شكلت تهديدًا أمنيًا للعسكريين التابعين للوحدات الروسية والقوات الحكومية في سوريا".وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك دمرت القوات الجوية الروسية مستودعًا لأسلحة الإرهابيين، حيث كانت توجد أربع قاذفات صواريخ يدوية الصنع ومدفع مضاد للطائرات من طراز زو-23 وأسلحة خفيفة".وأردف إيغوروف: "تدمير الملاجئ السرية للإرهابيين جعل من الممكن ردعهم عن أعمال التخريب والأنشطة الإرهابية التي كانوا يعدونها ضد منشآت القوات المسلحة الروسية في سوريا إضافة لمنشآت القوات الحكومية السورية".

https://sputnikarabic.ae/20220909/مقتل-أكثر-من-20-من-كبار-أعضاء-جبهة-النصرة-بقصف-روسي-لأحد-معسكرات-الإرهابيين-في-إدلب-1067536752.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري