https://sputnikarabic.ae/20221003/صندوق-النقد-الدولي-41-مليون-في-العالم-العربي-معرضون-لانعدام-الأمن-الغذائي-1068561992.html

صندوق النقد الدولي: 41 مليون في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي

صندوق النقد الدولي: 41 مليون في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، اليوم الاثنين، إن 48 دولة معرضة لأزمة الغذاء العالمية، ونصفها معرض للخطر. 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T13:52+0000

2022-10-03T13:52+0000

2022-10-03T13:52+0000

صندوق النقد الدولي

اقتصاد

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وقالت غورغيفا في ندوة بالعاصمة السعودية الرياض حول التعاون الدولي لمواجهة الانعدام الغذائي، إن 41 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.وأضافت أن صندوق النقد الدولي سيضم صوته لمحاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع.وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، قد أعلنت في مقال لها في 30 سبتمبر/ أيلول عن موافقتها إنشاء نافذة جديدة لمواجهة صدمة الغذاء، في ظل اثنتين من أدوات الصندوق للتمويل الطارئ، وهما التسهيل الائتماني السريع و أداة التمويل السريع، وستظل النافذة مفتوحة لمدة عام واحد.وأوضحت أن نافذة التمويل الجديدة ستتيح إمكانية الحصول على مزيد من الموارد في ظل التمويل الطارئ للبلدان التي تواجه احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات وتعاني من انعدام شديد في الأمن الغذائي، أو من صدمة حادة في استيراد المواد الغذائية، أو من صدمة في تصدير الحبوب.وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أعلن على "تويتر"، أمس الأحد، أنه ناقش مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والصندوق، بما في ذلك إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض.

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