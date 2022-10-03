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https://sputnikarabic.ae/20221003/صور-الأقمار-الصناعية-تظهر-توقف-التسريبات-في-خطوط-نورد-ستريم-1068548340.html
صور الأقمار الصناعية تظهر توقف التسريبات في خطوط "نورد ستريم"
صور الأقمار الصناعية تظهر توقف التسريبات في خطوط "نورد ستريم"
أشار مراسلو "سبوتنيك" إلى توقف التسريبات من خطي أنابيب "نورد ستريم 1 و 2" في بحر البلطيق 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T09:17+0000
2022-10-03T09:17+0000
روسيا
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بحسب ما نقله مراسلو الوكالة عن صور للأقمار الصناعية الأمريكية Wordview-1 و Wordview-2، من مناطق تسرب الغاز في خطي الأنابيب.هذا وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن استقرار الضغط في كلا خطي أنابيب الغاز بالرجوع إلى بيانات الشركات العاملة.وتم اكتشاف تسرب غاز في "نورد ستريم 1"و"نورد ستريم 2" في 26 سبتمبر في وقت واحد في أربعة أماكن في بحر البلطيق. هذا وسجل مركز الزلازل في السويد انفجارات قوية تحت الماء. كما ولا تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون عملا تخريبيا مستهدفا. بدوره ، قال مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن لدى بلاده معلومات غير مباشرة تدل على تورط الغرب في تفجيرات خطوط أنابيب الغاز.
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روسيا

صور الأقمار الصناعية تظهر توقف التسريبات في خطوط "نورد ستريم"

09:17 GMT 03.10.2022
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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أشار مراسلو "سبوتنيك" إلى توقف التسريبات من خطي أنابيب "نورد ستريم 1 و 2" في بحر البلطيق
بحسب ما نقله مراسلو الوكالة عن صور للأقمار الصناعية الأمريكية Wordview-1 و Wordview-2، من مناطق تسرب الغاز في خطي الأنابيب.
هذا وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن استقرار الضغط في كلا خطي أنابيب الغاز بالرجوع إلى بيانات الشركات العاملة.
وتم اكتشاف تسرب غاز في "نورد ستريم 1"و"نورد ستريم 2" في 26 سبتمبر في وقت واحد في أربعة أماكن في بحر البلطيق. هذا وسجل مركز الزلازل في السويد انفجارات قوية تحت الماء. كما ولا تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون عملا تخريبيا مستهدفا. بدوره ، قال مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن لدى بلاده معلومات غير مباشرة تدل على تورط الغرب في تفجيرات خطوط أنابيب الغاز.
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