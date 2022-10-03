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https://sputnikarabic.ae/20221003/ضحايا-الإعصار-إيان-ترتفع-إلى-85-شخصا-في-الولايات-المتحدة-1068535877.html
ارتفاع ضحايا الإعصار "إيان" إلى 85 شخصا في الولايات المتحدة
ارتفاع ضحايا الإعصار "إيان" إلى 85 شخصا في الولايات المتحدة
تجاوز عدد ضحايا الإعصار "إيان" 80 شخصا، أمس الأحد، في الوقت الذي واجه فيه السكان المحاصرون في ولايات فلوريدا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا الأمريكية تعافيا... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T03:50+0000
2022-10-03T03:57+0000
الولايات المت
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وبحسب وكالة رويترز للأنباء، من المتوقع أن يستمر عدد الضحايا في الارتفاع مع انحسار مياه الفيضانات، وتوغل فرق البحث في مناطق كانت معزولة في البداية عن العالم الخارجي.وتم إنقاذ مئات الأشخاص مع قيام أفراد الطوارئ بتفقد منازل ومبان غمرتها المياه أو جرفتها المياه بالكامل.وتم تأكيد ما لا يقل عن 85 حالة وفاة مرتبطة بالإعصار منذ وصول "إيان" ساحل فلوريدا المطل على الخليج يوم الأربعاء، بقوة كارثية كإعصار من الفئة الرابعة، ورياح بلغت أقصى سرعة لها 240 كيلومتراً في الساعة.وسقط كل الضحايا في ولاية فلوريدا باستثناء أربعة فقط من خارجها.
https://sputnikarabic.ae/20221001/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-إعصار-إيان-في-فلوريدا-إلى-45-شخصا-1068484633.html
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الولايات المت

ارتفاع ضحايا الإعصار "إيان" إلى 85 شخصا في الولايات المتحدة

03:50 GMT 03.10.2022 (تم التحديث: 03:57 GMT 03.10.2022)
© AFP 2022 / GIORGIO VIERAسيارة عالقة في أعقاب إعصار إيان في فلوريدا 30 سبتمبر 2022
سيارة عالقة في أعقاب إعصار إيان في فلوريدا 30 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / GIORGIO VIERA
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تجاوز عدد ضحايا الإعصار "إيان" 80 شخصا، أمس الأحد، في الوقت الذي واجه فيه السكان المحاصرون في ولايات فلوريدا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا الأمريكية تعافيا من المتوقع أن يكلف عشرات المليارات.
وبحسب وكالة رويترز للأنباء، من المتوقع أن يستمر عدد الضحايا في الارتفاع مع انحسار مياه الفيضانات، وتوغل فرق البحث في مناطق كانت معزولة في البداية عن العالم الخارجي.
وتم إنقاذ مئات الأشخاص مع قيام أفراد الطوارئ بتفقد منازل ومبان غمرتها المياه أو جرفتها المياه بالكامل.
تداعيات إعصار هائل ضرب ولاية لوزيانا الأمريكية، الولايات المتحدة 29 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا إلى 45 شخصا
1 أكتوبر, 16:48 GMT
وتم تأكيد ما لا يقل عن 85 حالة وفاة مرتبطة بالإعصار منذ وصول "إيان" ساحل فلوريدا المطل على الخليج يوم الأربعاء، بقوة كارثية كإعصار من الفئة الرابعة، ورياح بلغت أقصى سرعة لها 240 كيلومتراً في الساعة.
وسقط كل الضحايا في ولاية فلوريدا باستثناء أربعة فقط من خارجها.
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