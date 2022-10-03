عالم سويدي يفوز بجائزة "نوبل" في الطب عن دراسة الأساس الجيني للتطور البشري
© AP Photo / Fernando Vergaraنوبل
نوبل
© AP Photo / Fernando Vergara
أعلنت لجنة جائزة "نوبل" العالمية، اليوم الاثنين، عن فوز العالم السويدي سفانتي بابو، بفرع الجائزة في الطب أو علم وظائف الأعضاء، وذلك عن دراسته للأساس الجيني للتطور البشري.
وكتبت لجنة "نوبل" عبر "تويتر": "جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2022 مُنحت لسفانتي بابو "لاكتشافاته المتعلقة بجينومات أشباه البشر المنقرضة والتطور البشري".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022
The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J
وأكدت لجنة "نوبل" أن عالم الوراثة السويدي، سفانتي بابو، "حقق بدراسته شيئا يبدو مستحيلا"، عندما قام بتسلسل أول جينوم إنسان نياندرتال، وظهر الدليل على اكتشافه لأول مرة في عام 2010، بعد أن ابتكر طرقا لاستخراج وتسلسل وتحليل الحمض النووي القديم من عظام إنسان نياندرتال، وأنه بفضل عمله، أصبح يمكن للعلماء مقارنة جينومات الإنسان البدائي بالسجلات الجينية للبشر الأحياء اليوم.
وتابعت لجنة جائزة "نوبل" أن بحث بابو الأساسي "أسفر عن ظهور نظام علمي جديد تماما"، مشيرة إلى أنه من خلال الكشف عن الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن أشباه البشر المنقرضة، توفر اكتشافاته الأساس لاستكشاف ما يجعلنا بشرا فريدا".
2022 #NobelPrize laureate Svante Pääbo has established an entirely new scientific discipline, paleogenomics. By revealing genetic differences that distinguish all living humans from extinct hominins, his discoveries provide the basis for exploring what makes us uniquely human. pic.twitter.com/AoDNL0zMc7— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022
وعندما كشف سفانتي بابو النقاب عن نتائج دراسته التي توصل إليها لأول مرة في عام 2010، قال إن "امتلاك نسخة أولى من جينوم الإنسان البدائي يحقق حلما طويل الأمد".
وعمل سفانتي بابو كمدير لمعهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في لايبزيغ بألمانيا منذ عام 1997، وهو زميل أبحاث فخري في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.