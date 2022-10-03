عربي
https://sputnikarabic.ae/20221003/عاملات-الفلاحة-في-تونس-ينتفضن-احتجاجا-على-ظروف-العمل-المتردية-صور-1068578336.html
عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية... صور
عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية... صور
لا تزال فاجعة "السبالة" التي أسفرت عن وفاة 15 عاملا وعاملة فلاحية من محافظة سيدي بوزيد (وسط البلاد) حاضرة بقوة في أذهان التونسيين، تذكرهم بالمعاناة التي تعيشها... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T18:47+0000
2022-10-03T18:47+0000
أخبار تونس اليوم
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068576479_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1c28f52bc56e36ce975b0c82254ad487.jpg
وعلى الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومات السابقة لهذه الفئة، لم يتغير حال العاملات الفلاحيات ولم يحصل أي تطور على صعيد ضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما قادهن إلى اختيار طريق الاحتجاج لإيصال أصواتهن إلى السلطة.وتظاهرت اليوم الاثين، العشرات من النساء العاملات في قطاع الفلاحة أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة تحت شعار "اعترفوا بنا"، للمطالبة بتحسين ظروف العمل السيئة التي يقلن إنها "لا إنسانية".ورفعت جل النساء المشاركات في الوقفة الاحتجاجية شعارات تنادي بتأمين حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل "حقي في نقل آمن"، و"الضمان الاجتماعي حق العاملة الفلاحية"، و"شغل حرية كرامة وطنية"، و"نتعب أكثر نتقاضى أقل" في إشارة إلى غياب المساواة في الأجور بين النساء والرجال."اعترفوا بحقوقنا"قدمت ياسمينة من منطقة جبنيانة (محافظة صفاقس) التي تبعد عن العاصمة حوالي 240 كيلومترا، لإيصال صوتها الذي تقول إنه بقي مقبورا طيلة 20 عاما قضتها في العمل في القطاع الفلاحي دون حقوق تذكر.تقول: "لقد سئمنا الوعود المتكررة ولم نعد قادرات على تحمل المزيد من التهميش، فرؤوسنا شابت وأرجلنا تحطمت وأعمارنا انقضت دون تحصيل شيء يذكر".وتؤكد ياسمينة أنها تتنقل يوميا إلى الضيعة الفلاحية في الجزء الخلفي من العربة صحبة عشرة عاملات أخريات تكن متراصات في مساحة لا تتجاوز مترين أو ثلاثة أمتار، مشيرة إلى أنها تواجه خطر الحوادث في كل لحظة.أجور زهيدة وعمل شاقولفتت ياسمينة إلى أن جل العاملات الفلاحيات تتقاضين أجورا أقل بكثير مما يحصل عليه الرجل، مضيفة "نقضي أكثر من 9 ساعات في العمل بأجرة يومية تناهز 15 دينارا (أقل من 5 دولارات) وبعضنا أقل، بينما يتقاضى الرجل 25 دينارا (ما يقارب 8 دولارات) رغم أننا نعمل أكثر من الرجال".وأضافت: "تجاوزت الخامسة والخمسين عاما ولا حق لي في التقاعد لأنني سأواجه الجوع والتشرد إذا ما توقفت عن العمل".تعيل ناجية زوجها المقعد الذي يتطلب وضعه الصحي توفير أدوية ومستلزمات طبية بشكل دائم تفوق كلفتها 100 دولار في الشهر، وهي التي تتقاضى 4 دولارات يوميا تمنع أحيانا من الحصول عليها؛ لأن صاحب العمل لم يكن راضيا عن أدائها.وتابعت: "تمارس النساء جميع أنواع الأنشطة الفلاحية بما فيها الشاقة، فلا فرق بيننا وبين الرجال سوى في الأجور، ومع ذلك لا نستسلم لتعب أجسادنا ولا لكبر أعمارنا".وتأمل ناجية في أن يصل صوتها إلى رئيس الجمهورية وأن يحقق المسؤولون في السلطة طلباتها التي تقول إنها ليست سوى حقوق طبيعية وبسيطة، مشيرة إلى أنها تجد أعذارا للعائلات التي تعبر البحر عبر قوارب الهجرة السرية؛ لأن بلادها لم تضمن لهم حياة لائقة."الحقوق تفتك ولا تهدى"وتؤكد منيرة بن صالحة التي قادت هذا التحرك الاحتجاجي لـ "سبوتنيك"، أن النساء العاملات في القطاع الفلاحي توفرن الأمن الغذائي لتونس ولكنهن يعانين شتى أنواع التهميش.وأشارت بن صالحة إلى أن تحول الاحتجاج من جهوي إلى وطني هي خطوة أولى للضغط على المسؤولين من أجل الاعتراف بحقوق العاملات في قطاع الفلاحة من نقل آمن ومساواة في الأجر وتغطية اجتماعية وإلغاء الوصاية.وذكرت أن التحركات الاحتجاجية التي قادتها العاملات الفلاحيات في الجهات بقيت معزولة، وأن توحيد أصواتهن من الممكن أن يحدث فرقا، مشيرة إلى أنها لن تتوقف عند حدود مسيرة اليوم.بدورها، قالت الحقوقية حياة العطار المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن هؤلاء النساء تتشاركن نفس قصص التهميش والنسيان.وأضافت: "لا بد أن تنصت السلطة لمطالب العاملات الفلاحيات وأن تسارع بوضع استراتيجية وطنية واضحة تضمن حقوق هذه الفئة وتعترف بها في أقرب الآجال".ووفقا لأرقام رسمية، تمثل النساء 75% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، و90% من عمال الحصاد.
https://sputnikarabic.ae/20200421/عاملات-القطاع-الفلاحي-خط-الدفاع-الأول-لتأمين-قوت-التونسيين-زمن-الكورونا-1045233548.html
https://sputnikarabic.ae/20200723/عاملات-المنازل-في-تونس-معاناة-لتحصيل-لقمة-العيش-وحقوق-مبتورة-1046085796.html
https://sputnikarabic.ae/20200413/وزيرة-المرأة-التونسية-العاملات-المنزليات-بحاجة-لنص-قانوني-يحمي-حقوقهن--1045157451.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068576479_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b9207741c983d533391d81d3532b4abd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية... صور

18:47 GMT 03.10.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaعاملات الفلاحة في تونس تنتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية
عاملات الفلاحة في تونس تنتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبرTelegram
لا تزال فاجعة "السبالة" التي أسفرت عن وفاة 15 عاملا وعاملة فلاحية من محافظة سيدي بوزيد (وسط البلاد) حاضرة بقوة في أذهان التونسيين، تذكرهم بالمعاناة التي تعيشها النساء العاملات في قطاع الفلاحة في سبيل تأمين لقمة العيش.
وعلى الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومات السابقة لهذه الفئة، لم يتغير حال العاملات الفلاحيات ولم يحصل أي تطور على صعيد ضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما قادهن إلى اختيار طريق الاحتجاج لإيصال أصواتهن إلى السلطة.
© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

1/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

2/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

3/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

4/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

5/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

6/6
© Sputnik . Mariam.Gadera

عاملات الفلاحة في تونس ينتفضن احتجاجا على ظروف العمل المتردية

وتظاهرت اليوم الاثين، العشرات من النساء العاملات في قطاع الفلاحة أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة تحت شعار "اعترفوا بنا"، للمطالبة بتحسين ظروف العمل السيئة التي يقلن إنها "لا إنسانية".
ورفعت جل النساء المشاركات في الوقفة الاحتجاجية شعارات تنادي بتأمين حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل "حقي في نقل آمن"، و"الضمان الاجتماعي حق العاملة الفلاحية"، و"شغل حرية كرامة وطنية"، و"نتعب أكثر نتقاضى أقل" في إشارة إلى غياب المساواة في الأجور بين النساء والرجال.
"اعترفوا بحقوقنا"
قدمت ياسمينة من منطقة جبنيانة (محافظة صفاقس) التي تبعد عن العاصمة حوالي 240 كيلومترا، لإيصال صوتها الذي تقول إنه بقي مقبورا طيلة 20 عاما قضتها في العمل في القطاع الفلاحي دون حقوق تذكر.

وذكرت ياسمينة لـ"سبوتنيك"، أن مطلبها الوحيد هو وضع حد لمعاناة العاملات الفلاحيات والاعتراف بحقهن في نقل آمن وتغطية صحية واجتماعية وأجرة لائقة تكفي لسد حاجيات عائلتها اليومية.

تقول: "لقد سئمنا الوعود المتكررة ولم نعد قادرات على تحمل المزيد من التهميش، فرؤوسنا شابت وأرجلنا تحطمت وأعمارنا انقضت دون تحصيل شيء يذكر".
فلاحات تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2020
عاملات القطاع الفلاحي... خط الدفاع الأول لتأمين قوت التونسيين في زمن الكورونا
21 أبريل 2020, 13:44 GMT
وتؤكد ياسمينة أنها تتنقل يوميا إلى الضيعة الفلاحية في الجزء الخلفي من العربة صحبة عشرة عاملات أخريات تكن متراصات في مساحة لا تتجاوز مترين أو ثلاثة أمتار، مشيرة إلى أنها تواجه خطر الحوادث في كل لحظة.
أجور زهيدة وعمل شاق
ولفتت ياسمينة إلى أن جل العاملات الفلاحيات تتقاضين أجورا أقل بكثير مما يحصل عليه الرجل، مضيفة "نقضي أكثر من 9 ساعات في العمل بأجرة يومية تناهز 15 دينارا (أقل من 5 دولارات) وبعضنا أقل، بينما يتقاضى الرجل 25 دينارا (ما يقارب 8 دولارات) رغم أننا نعمل أكثر من الرجال".

ولا يختلف حال ناجية بن خليفة عن حال ياسمنية، فهي تقول لـ "سبوتنيك"، إن أترابها أحيلوا على التقاعد بينما لا تزال هي تقوم بأنشطة شاقة تسببت لها في مشكلات صحية.

وأضافت: "تجاوزت الخامسة والخمسين عاما ولا حق لي في التقاعد لأنني سأواجه الجوع والتشرد إذا ما توقفت عن العمل".
تعيل ناجية زوجها المقعد الذي يتطلب وضعه الصحي توفير أدوية ومستلزمات طبية بشكل دائم تفوق كلفتها 100 دولار في الشهر، وهي التي تتقاضى 4 دولارات يوميا تمنع أحيانا من الحصول عليها؛ لأن صاحب العمل لم يكن راضيا عن أدائها.
تونس، كورونا، مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2020
عاملات المنازل في تونس... معاناة لتحصيل لقمة العيش وحقوق مبتورة
23 يوليو 2020, 14:24 GMT
وتابعت: "تمارس النساء جميع أنواع الأنشطة الفلاحية بما فيها الشاقة، فلا فرق بيننا وبين الرجال سوى في الأجور، ومع ذلك لا نستسلم لتعب أجسادنا ولا لكبر أعمارنا".
وتأمل ناجية في أن يصل صوتها إلى رئيس الجمهورية وأن يحقق المسؤولون في السلطة طلباتها التي تقول إنها ليست سوى حقوق طبيعية وبسيطة، مشيرة إلى أنها تجد أعذارا للعائلات التي تعبر البحر عبر قوارب الهجرة السرية؛ لأن بلادها لم تضمن لهم حياة لائقة.
"الحقوق تفتك ولا تهدى"
وتؤكد منيرة بن صالحة التي قادت هذا التحرك الاحتجاجي لـ "سبوتنيك"، أن النساء العاملات في القطاع الفلاحي توفرن الأمن الغذائي لتونس ولكنهن يعانين شتى أنواع التهميش.

ونجحت منيرة في تشكيل نقابة تدافع عن حقوق النساء العاملات في قطاع الفلاحة في منطقة جبنيانة، مضيفة "أؤمن بأن الحقوق تفتك ولا تهدى.. آن الأوان لترتفع أصوات العاملات الفلاحيات عاليا، لقد انطلق الاحتجاج من منطقة جبنيانة ومناطق أخرى في ربوع الجمهورية التونسية، وها هو اليوم يصل إلى العاصمة في تحرك وطني هو الأول في تونس".

وأشارت بن صالحة إلى أن تحول الاحتجاج من جهوي إلى وطني هي خطوة أولى للضغط على المسؤولين من أجل الاعتراف بحقوق العاملات في قطاع الفلاحة من نقل آمن ومساواة في الأجر وتغطية اجتماعية وإلغاء الوصاية.
وزيرة شؤون المرأة والأسرة والأطفال وكبار السن بتونس، أسماء السحيري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2020
وزيرة المرأة التونسية: العاملات المنزليات بحاجة لنص قانوني يحمي حقوقهن
13 أبريل 2020, 14:08 GMT
وذكرت أن التحركات الاحتجاجية التي قادتها العاملات الفلاحيات في الجهات بقيت معزولة، وأن توحيد أصواتهن من الممكن أن يحدث فرقا، مشيرة إلى أنها لن تتوقف عند حدود مسيرة اليوم.
بدورها، قالت الحقوقية حياة العطار المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن هؤلاء النساء تتشاركن نفس قصص التهميش والنسيان.

ولفتت إلى أن مشاركة العاملات الفلاحيات في اجتماعات النقابات هي خطوة مهمة لتكريس تقاليد الدفاع عن حقوقهن ومنها الحق في الاحتجاج السلمي، مشيرة إلى أن رقعة الاحتجاجات في صفوف هذه الفئة تتسع تدريجيا.

وأضافت: "لا بد أن تنصت السلطة لمطالب العاملات الفلاحيات وأن تسارع بوضع استراتيجية وطنية واضحة تضمن حقوق هذه الفئة وتعترف بها في أقرب الآجال".
ووفقا لأرقام رسمية، تمثل النساء 75% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، و90% من عمال الحصاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала