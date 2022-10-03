https://sputnikarabic.ae/20221003/غوتيريش-عن-قمة-المناخ-التي-تستضيفها-مصر-كوب-27-ستكون-حاسمة-1068582124.html

غوتيريش عن قمة المناخ التي تستضيفها مصر: "كوب 27" ستكون حاسمة

غوتيريش عن قمة المناخ التي تستضيفها مصر: "كوب 27" ستكون حاسمة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الالتزامات التي تبنتها قمة مجموعة العشرين بشأن مكافحة آثار التغيرات المناخية جاءت متأخرة وقليلة. 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T20:57+0000

2022-10-03T20:57+0000

2022-10-03T20:57+0000

العالم

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424684_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_160d07d324d8bd63ad79178149911731.jpg

جاء ذلك في إفادة صحفية نشرتها الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الأمين العام على "تويتر"، اليوم الاثنين.وقال غوتيريش إن قمة المناخ المقبلة "كوب 27" ستكون حاسمة بالنسبة للإجراءات العالمية الخاصة بمكافحة التغيرات المناخية.لكن أمين عام الأمم المتحدة أكد أن الطريق لا يزال طويلا وأن هناك الكثير من الأشياء التي يجب فعلها لمكافحة آثار التغيرات المناخية.وأكد غوتيريش: "نحن في صراع حياة أو موت لنبقى في أمان في الوقت الحالي ونتمكن من النجاة في المستقبل".وقال أمين عام الأمم المتحدة: "نمر بوقت حاسم يمكن أن يغير قواعد اللعبة ويتطلب منا إيجاد حل وسطي بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة".ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحكومة المصرية.

https://sputnikarabic.ae/20221002/الملك-تشارلز-الثالث-يغيب-عن-مؤتمر-كوب-27-في-مصر-بنصيحة-من-رئيسة-الوزراء-1068498580.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, مصر