https://sputnikarabic.ae/20221003/غوتيريش-عن-قمة-المناخ-التي-تستضيفها-مصر-كوب-27-ستكون-حاسمة-1068582124.html
غوتيريش عن قمة المناخ التي تستضيفها مصر: "كوب 27" ستكون حاسمة
غوتيريش عن قمة المناخ التي تستضيفها مصر: "كوب 27" ستكون حاسمة
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الالتزامات التي تبنتها قمة مجموعة العشرين بشأن مكافحة آثار التغيرات المناخية جاءت متأخرة وقليلة. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T20:57+0000
2022-10-03T20:57+0000
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العالم
مصر
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جاء ذلك في إفادة صحفية نشرتها الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الأمين العام على "تويتر"، اليوم الاثنين.وقال غوتيريش إن قمة المناخ المقبلة "كوب 27" ستكون حاسمة بالنسبة للإجراءات العالمية الخاصة بمكافحة التغيرات المناخية.لكن أمين عام الأمم المتحدة أكد أن الطريق لا يزال طويلا وأن هناك الكثير من الأشياء التي يجب فعلها لمكافحة آثار التغيرات المناخية.وأكد غوتيريش: "نحن في صراع حياة أو موت لنبقى في أمان في الوقت الحالي ونتمكن من النجاة في المستقبل".وقال أمين عام الأمم المتحدة: "نمر بوقت حاسم يمكن أن يغير قواعد اللعبة ويتطلب منا إيجاد حل وسطي بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة".ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحكومة المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20221002/الملك-تشارلز-الثالث-يغيب-عن-مؤتمر-كوب-27-في-مصر-بنصيحة-من-رئيسة-الوزراء-1068498580.html
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العالم, مصر
غوتيريش عن قمة المناخ التي تستضيفها مصر: "كوب 27" ستكون حاسمة
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الالتزامات التي تبنتها قمة مجموعة العشرين بشأن مكافحة آثار التغيرات المناخية جاءت متأخرة وقليلة.
جاء ذلك في إفادة صحفية نشرتها الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الأمين العام على "تويتر"، اليوم الاثنين.
وقال غوتيريش إن قمة المناخ المقبلة "كوب 27" ستكون حاسمة بالنسبة للإجراءات العالمية الخاصة بمكافحة التغيرات المناخية.
لكن أمين عام الأمم المتحدة أكد أن الطريق لا يزال طويلا وأن هناك الكثير من الأشياء التي يجب فعلها لمكافحة آثار التغيرات المناخية
.
وأكد غوتيريش: "نحن في صراع حياة أو موت لنبقى في أمان في الوقت الحالي ونتمكن من النجاة في المستقبل".
وقال أمين عام الأمم المتحدة
: "نمر بوقت حاسم يمكن أن يغير قواعد اللعبة ويتطلب منا إيجاد حل وسطي بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة".
ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ
"كوب 27" في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحكومة المصرية.