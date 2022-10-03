https://sputnikarabic.ae/20221003/غوتيريش-يرد-على-انتقادات-روسيا-لتصريحاته-حول-الاستفتاءات-1068570737.html

غوتيريش يرد على انتقادات روسيا لتصريحاته حول الاستفتاءات

غوتيريش يرد على انتقادات روسيا لتصريحاته حول الاستفتاءات

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن مبدأ احترام حرية التعبير ينطبق على روسيا أيضًا عندما طُلب منه التعليق على انتقادات موسكو لتصريحاته بشأن... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T16:19+0000

2022-10-03T16:19+0000

2022-10-03T16:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

استفتاء استقلال

أخبار أوكرانيا

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وقال غوتيريس للصحفيين: "طوال حياتي كنت أقاتل من أجل حرية التعبير. وأعتقد أن حرية التعبير تنطبق على روسيا الاتحادية".في وقت سابق، أدلى جوتيريش ببيان حول الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك زلوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. وبحسبه فإن أي قرار بالانضمام إليهم سيكون باطلا ويستحق الإدانة.ووفقا له، لا يمكن وصف الاستفتاءات السابقة بأنها تعبير حقيقي عن إرادة الشعب. ردا على ذلك، أدلت البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة بتعليق. وبحسب موسكو، فقد تجاوز غوتيريش سلطاته، وأظهر مقاربة انتقائية وازدواجية المعايير، وتجاهل مبدأ تقرير مصير الشعوب.وأشار فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى أن الغرب، الذي لم يعترف بالاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، يظهر ازدواجية المعايير، مذكرا بالاعتراف بكوسوفو. هناك أمثلة أخرى في التاريخ على اعتراف الغرب بفصل وضم الأراضي دون موافقة الدول التي ينتمون إليها. انفصلت تكساس عن المكسيك عام 1836 ثم أصبحت جزءًا من الولايات المتحدة. في عامي 1990 و1991، أجرت سلوفينيا وكرواتيا استفتاءين على الاستقلال عن يوغوسلافيا دون موافقة سلطاتها وتم الاعتراف بهما؛ في عام 1991، أجريت استفتاءات حول الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي في إستونيا وأوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وتركمانستان وأرمينيا وأذربيجان - ضد إرادة القيادة السوفيتية والشعب السوفيتي بأكمله، الذي تحدث في استفتاء عموم الاتحاد لصالح الحفاظ على الاتحاد. وأثناء توحيد جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية، لم يسأل أحد عن رأي السكان على الإطلاق - تم استيعاب الغرب لألمانيا الشرقية دون استفتاء.في الوقت نفسه، يتم تجاهل نتائج الاستفتاءات داخل الدول الغربية نفسها. في عام 2017، صوت 90 %من سكان الحكم الذاتي لصالح استقلال كاتالونيا عن إسبانيا، وبعد ذلك بدأت مدريد في قمع واسع النطاق ضد مؤيدي الاستقلال. في نهاية عام 2017، طالب سكان فينيتو ولومباردي الإيطاليين بمزيد من الاستقلالية عن روما في الاستفتاءات، لكن عملية منح سلطات جديدة من السلطات المركزية توقفت.

https://sputnikarabic.ae/20220930/الخارجية-الروسية-تحول-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-إلى-أداة-للدعاية-والضغط-أمر-غير-مقبول--1068455540.html

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روسيا, منظمة الأمم المتحدة, استفتاء استقلال, أخبار أوكرانيا