https://sputnikarabic.ae/20221003/غوغل-تعلن-وقف-خدمة-الترجمة-داخل-الصين-1068548139.html
غوغل تعلن وقف خدمة "الترجمة" داخل الصين
غوغل تعلن وقف خدمة "الترجمة" داخل الصين
أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تعطيلها خدمة الترجمة في الصين، وذلك بسبب ضعف استخدامه هناك. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T09:15+0000
2022-10-03T09:15+0000
2022-10-03T09:15+0000
الصين
شركة غوغل
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1049281378_0:0:3389:1907_1920x0_80_0_0_69b73ed931fe6ddd906f494292ae107f.jpg
وقال متحدث باسم "غوغل": "لقد أوقفنا "ترجمة غوغل" في البر الرئيسي للصين بسبب الاستخدام المنخفض"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.بتلك الخطوة، تكون شركة "غوغل" قد أنهت دعم إحدى خدماتها القليلة التي لا تزال تعمل في الصين.بعد هذا القرار، أصبح موقع الإنترنت الخاص بخدمة "ترجمة غوغل" يقوم بإعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة الترجمة من "غوغل" المسجلة في هونغ كونغ، والتي لا تتوافر في الصين القارية.يشار إلى أنه منذ عام 2010، توقف محرك بحث "غوغل" عن العمل في الصين، بسبب الرقابة التي تفرضها الحكومة الصينية على محتوى الإنترنت، وكانت ميزة الترجمة من الشركة الأمريكية متاحة للصينيين منذ عام 2017.
https://sputnikarabic.ae/20220924/غوغل-تحسم-الشكوك-بشأن-نيمبوس-مشروع-مع-إسرائيل-بأكثر-من-مليار-دولار-1068180065.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1049281378_470:0:3201:2048_1920x0_80_0_0_8cbe627102187b2e1009453fc045e2cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, شركة غوغل, منوعات
غوغل تعلن وقف خدمة "الترجمة" داخل الصين
تابعنا عبر
أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تعطيلها خدمة الترجمة في الصين، وذلك بسبب ضعف استخدامه هناك.
وقال متحدث باسم "غوغل": "لقد أوقفنا "ترجمة غوغل" في البر الرئيسي للصين بسبب الاستخدام المنخفض"، وفقا لوكالة
"بلومبرغ" الأمريكية.
بتلك الخطوة، تكون شركة "غوغل" قد أنهت دعم إحدى خدماتها القليلة التي لا تزال تعمل في الصين.
بعد هذا القرار، أصبح موقع الإنترنت الخاص بخدمة "ترجمة غوغل
" يقوم بإعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة الترجمة من "غوغل" المسجلة في هونغ كونغ، والتي لا تتوافر في الصين القارية.
يشار إلى أنه منذ عام 2010، توقف محرك بحث "غوغل" عن العمل في الصين، بسبب الرقابة التي تفرضها الحكومة الصينية على محتوى الإنترنت، وكانت ميزة الترجمة من الشركة الأمريكية متاحة للصينيين منذ عام 2017.