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https://sputnikarabic.ae/20221003/غوغل-تعلن-وقف-خدمة-الترجمة-داخل-الصين-1068548139.html
غوغل تعلن وقف خدمة "الترجمة" داخل الصين
غوغل تعلن وقف خدمة "الترجمة" داخل الصين
أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تعطيلها خدمة الترجمة في الصين، وذلك بسبب ضعف استخدامه هناك. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T09:15+0000
2022-10-03T09:15+0000
الصين
شركة غوغل
منوعات
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وقال متحدث باسم "غوغل": "لقد أوقفنا "ترجمة غوغل" في البر الرئيسي للصين بسبب الاستخدام المنخفض"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.بتلك الخطوة، تكون شركة "غوغل" قد أنهت دعم إحدى خدماتها القليلة التي لا تزال تعمل في الصين.بعد هذا القرار، أصبح موقع الإنترنت الخاص بخدمة "ترجمة غوغل" يقوم بإعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة الترجمة من "غوغل" المسجلة في هونغ كونغ، والتي لا تتوافر في الصين القارية.يشار إلى أنه منذ عام 2010، توقف محرك بحث "غوغل" عن العمل في الصين، بسبب الرقابة التي تفرضها الحكومة الصينية على محتوى الإنترنت، وكانت ميزة الترجمة من الشركة الأمريكية متاحة للصينيين منذ عام 2017.
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الصين, شركة غوغل, منوعات
الصين, شركة غوغل, منوعات

غوغل تعلن وقف خدمة "الترجمة" داخل الصين

09:15 GMT 03.10.2022
© AP Photo / Rogelio V. Solisخدمة ترجمة "غوغل"
خدمة ترجمة غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
خدمة ترجمة "غوغل"
© AP Photo / Rogelio V. Solis
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أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تعطيلها خدمة الترجمة في الصين، وذلك بسبب ضعف استخدامه هناك.
وقال متحدث باسم "غوغل": "لقد أوقفنا "ترجمة غوغل" في البر الرئيسي للصين بسبب الاستخدام المنخفض"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
بتلك الخطوة، تكون شركة "غوغل" قد أنهت دعم إحدى خدماتها القليلة التي لا تزال تعمل في الصين.
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بعد هذا القرار، أصبح موقع الإنترنت الخاص بخدمة "ترجمة غوغل" يقوم بإعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة الترجمة من "غوغل" المسجلة في هونغ كونغ، والتي لا تتوافر في الصين القارية.
يشار إلى أنه منذ عام 2010، توقف محرك بحث "غوغل" عن العمل في الصين، بسبب الرقابة التي تفرضها الحكومة الصينية على محتوى الإنترنت، وكانت ميزة الترجمة من الشركة الأمريكية متاحة للصينيين منذ عام 2017.
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