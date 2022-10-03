https://sputnikarabic.ae/20221003/فيراري-تتعرض-لهجوم-سيبراني-وسرقة-7-غيغابايت-من-بياناتها-1068554561.html
"فيراري" تتعرض لهجوم سيبراني وسرقة 7 غيغابايت من بياناتها
"فيراري" تتعرض لهجوم سيبراني وسرقة 7 غيغابايت من بياناتها
تعرضت شركة صناعة السيارات الإيطالية "فيراري" لهجوم سبراني، مما أدى إلى تسرب 7 غيغابايت من معلوماتها. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T11:28+0000
2022-10-03T11:28+0000
2022-10-03T11:28+0000
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وقالت مجموعة "Cyber RansonEXX" إنها تتحمل مسؤولية الهجوم السيبراني، وسرقة معلومات الشركة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية.وأضافت الصحيفة أن "الهاكرز" وضعوا أيديهم على المستندات الداخلية والأوراق الفنية وتعليمات الإصلاح والمستندات الأخرى، وكان بإمكانهم استخدام برامج الفدية.يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختراق وثائق شركة "فيراري"، ففي وقت سابق، تمكنت مجموعة إليكترونية أخرى من اختراق خوادم الشركة الهندسية "سبيروني"، التي تزود قطع غيار السيارات الرياضية، لكن لم تتأثر البنية التحتية للشركة الإيطالية وقت حدوث الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20220508/جاستن-بيبر-على-القائمة-السوداء-لشركة-فيراري-1061977582.html
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منوعات
"فيراري" تتعرض لهجوم سيبراني وسرقة 7 غيغابايت من بياناتها
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تعرضت شركة صناعة السيارات الإيطالية "فيراري" لهجوم سبراني، مما أدى إلى تسرب 7 غيغابايت من معلوماتها.
وقالت مجموعة "Cyber RansonEXX" إنها تتحمل مسؤولية الهجوم السيبراني، وسرقة معلومات الشركة، وفقا لما ذكرته صحيفة
"كوريير ديلا سيرا" الإيطالية.
وأضافت الصحيفة أن "الهاكرز" وضعوا أيديهم على المستندات الداخلية والأوراق الفنية وتعليمات الإصلاح والمستندات الأخرى، وكان بإمكانهم استخدام برامج الفدية.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختراق وثائق شركة "فيراري"، ففي وقت سابق، تمكنت مجموعة إليكترونية أخرى من اختراق خوادم الشركة الهندسية "سبيروني"، التي تزود قطع غيار السيارات الرياضية، لكن لم تتأثر البنية التحتية للشركة الإيطالية وقت حدوث الهجوم.