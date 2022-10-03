عربي
https://sputnikarabic.ae/20221003/في-أعقاب-الانقلاب-وسطاء-أفارقة-يتوجهون-إلى-بوركينافاسو-1068551226.html
في أعقاب الانقلاب.. وسطاء أفارقة يتوجهون إلى بوركينافاسو
في أعقاب الانقلاب.. وسطاء أفارقة يتوجهون إلى بوركينافاسو
توجه وسطاء إقليميون إلى بوركينافاسو، اليوم الاثنين، في أعقاب ثاني انقلاب عسكري تشهده الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هذا العام، وسط مخاوف من ان الاستيلاء الأخير... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T10:13+0000
2022-10-03T10:13+0000
بوركينا فاسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1068534512_1:0:2835:1594_1920x0_80_0_0_3fff2b509e483cd7fd3da43086d5b527.jpg
جاءت أنباء توجه وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى العاصمة واغادوغو بعد أن أكد دبلوماسيون أن اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا غادر إلى دولة توغو المجاورة في أعقاب مفاوضات توسط فيه قادة دينيون.أعلن المجلس العسكري أمس الأحد أن النقيب إبراهيم تراوري البالغ من العمر 34 عاما هو رئيس البلاد رسميا لحين إجراء الانتخابات المستقبلية، بحسب "أسوشيتدبرس".وفي حين أن مجموعة الإيكواس وهي تكتل يضم 15 دولة بغرب أفريقيا قد توصلت لاتفاق لعقد انتخابات جديدة بحلول يوليو/ تموز 2024، ما زال من غير الواضح إذا ما كانت ستجرى في هذا الموعد.وكان داميبا قد أطاح بآخر رئيس منتخب ديمقراطيا في بوركينا فاسو في يناير/ كانون الثاني وسط إحباط من أن حكومته لم تكن قادرة على وقف هجمات المتطرفين.يوم الجمعة الماضي أفادت وسائل الإعلام في بوركينا فاسو، ان مجموعة من الجيش بقيادة تراوري أطاحت بداميبا فيما يعد بالفعل ثاني انقلاب عسكري في البلاد منذ بداية العام الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221001/فرنسا-تدين-أعمال-العنف-ضد-سفارتها-في-بوركينا-فاسو-1068492565.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1068534512_412:0:2537:1594_1920x0_80_0_0_182a9837421c07a5886073795a50c6ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

في أعقاب الانقلاب.. وسطاء أفارقة يتوجهون إلى بوركينافاسو

10:13 GMT 03.10.2022
© AP Photoالمتحدث باسم الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو كيسوينديدا فاروق أزاريا سورغو 2 أكتوبر 2022
المتحدث باسم الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو كيسوينديدا فاروق أزاريا سورغو 2 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
توجه وسطاء إقليميون إلى بوركينافاسو، اليوم الاثنين، في أعقاب ثاني انقلاب عسكري تشهده الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هذا العام، وسط مخاوف من ان الاستيلاء الأخير على السلطة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التأجيل للانتخابات ويفاقم عنف المتطرفين.
جاءت أنباء توجه وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى العاصمة واغادوغو بعد أن أكد دبلوماسيون أن اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا غادر إلى دولة توغو المجاورة في أعقاب مفاوضات توسط فيه قادة دينيون.
وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
فرنسا تدين أعمال العنف ضد سفارتها في بوركينا فاسو
1 أكتوبر, 21:31 GMT
أعلن المجلس العسكري أمس الأحد أن النقيب إبراهيم تراوري البالغ من العمر 34 عاما هو رئيس البلاد رسميا لحين إجراء الانتخابات المستقبلية، بحسب "أسوشيتدبرس".
وفي حين أن مجموعة الإيكواس وهي تكتل يضم 15 دولة بغرب أفريقيا قد توصلت لاتفاق لعقد انتخابات جديدة بحلول يوليو/ تموز 2024، ما زال من غير الواضح إذا ما كانت ستجرى في هذا الموعد.
وكان داميبا قد أطاح بآخر رئيس منتخب ديمقراطيا في بوركينا فاسو في يناير/ كانون الثاني وسط إحباط من أن حكومته لم تكن قادرة على وقف هجمات المتطرفين.
يوم الجمعة الماضي أفادت وسائل الإعلام في بوركينا فاسو، ان مجموعة من الجيش بقيادة تراوري أطاحت بداميبا فيما يعد بالفعل ثاني انقلاب عسكري في البلاد منذ بداية العام الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала