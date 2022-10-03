https://sputnikarabic.ae/20221003/في-أعقاب-الانقلاب-وسطاء-أفارقة-يتوجهون-إلى-بوركينافاسو-1068551226.html
في أعقاب الانقلاب.. وسطاء أفارقة يتوجهون إلى بوركينافاسو
في أعقاب الانقلاب.. وسطاء أفارقة يتوجهون إلى بوركينافاسو
توجه وسطاء إقليميون إلى بوركينافاسو، اليوم الاثنين، في أعقاب ثاني انقلاب عسكري تشهده الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هذا العام، وسط مخاوف من ان الاستيلاء الأخير... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T10:13+0000
2022-10-03T10:13+0000
2022-10-03T10:13+0000
بوركينا فاسو
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جاءت أنباء توجه وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى العاصمة واغادوغو بعد أن أكد دبلوماسيون أن اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا غادر إلى دولة توغو المجاورة في أعقاب مفاوضات توسط فيه قادة دينيون.أعلن المجلس العسكري أمس الأحد أن النقيب إبراهيم تراوري البالغ من العمر 34 عاما هو رئيس البلاد رسميا لحين إجراء الانتخابات المستقبلية، بحسب "أسوشيتدبرس".وفي حين أن مجموعة الإيكواس وهي تكتل يضم 15 دولة بغرب أفريقيا قد توصلت لاتفاق لعقد انتخابات جديدة بحلول يوليو/ تموز 2024، ما زال من غير الواضح إذا ما كانت ستجرى في هذا الموعد.وكان داميبا قد أطاح بآخر رئيس منتخب ديمقراطيا في بوركينا فاسو في يناير/ كانون الثاني وسط إحباط من أن حكومته لم تكن قادرة على وقف هجمات المتطرفين.يوم الجمعة الماضي أفادت وسائل الإعلام في بوركينا فاسو، ان مجموعة من الجيش بقيادة تراوري أطاحت بداميبا فيما يعد بالفعل ثاني انقلاب عسكري في البلاد منذ بداية العام الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221001/فرنسا-تدين-أعمال-العنف-ضد-سفارتها-في-بوركينا-فاسو-1068492565.html
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بوركينا فاسو
في أعقاب الانقلاب.. وسطاء أفارقة يتوجهون إلى بوركينافاسو
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توجه وسطاء إقليميون إلى بوركينافاسو، اليوم الاثنين، في أعقاب ثاني انقلاب عسكري تشهده الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هذا العام، وسط مخاوف من ان الاستيلاء الأخير على السلطة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التأجيل للانتخابات ويفاقم عنف المتطرفين.
جاءت أنباء توجه وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" إلى العاصمة واغادوغو بعد أن أكد دبلوماسيون أن اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا غادر إلى دولة توغو المجاورة في أعقاب مفاوضات توسط فيه قادة دينيون.
أعلن المجلس العسكري أمس الأحد أن النقيب إبراهيم تراوري البالغ من العمر 34 عاما هو رئيس البلاد رسميا لحين إجراء الانتخابات المستقبلية، بحسب "أسوشيتدبرس".
وفي حين أن مجموعة الإيكواس وهي تكتل يضم 15 دولة بغرب أفريقيا قد توصلت لاتفاق لعقد انتخابات جديدة بحلول يوليو/ تموز 2024، ما زال من غير الواضح إذا ما كانت ستجرى في هذا الموعد.
وكان داميبا قد أطاح بآخر رئيس منتخب ديمقراطيا في بوركينا فاسو
في يناير/ كانون الثاني وسط إحباط من أن حكومته لم تكن قادرة على وقف هجمات المتطرفين.
يوم الجمعة الماضي أفادت وسائل الإعلام في بوركينا فاسو، ان مجموعة من الجيش بقيادة تراوري أطاحت بداميبا فيما يعد بالفعل ثاني انقلاب عسكري في البلاد منذ بداية العام الجاري.