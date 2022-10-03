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https://sputnikarabic.ae/20221003/قديروف-يعلن-عن-رغبته-بتقديم-طلب-لموسوعة-غينيس-للأرقام-القياسية-1068562129.html
قديروف يعلن عن رغبته بتقديم طلب لموسوعة غينيس للأرقام القياسية
قديروف يعلن عن رغبته بتقديم طلب لموسوعة غينيس للأرقام القياسية
سيتقدم رمضان قديروف بطلب لموسوعة غينيس للأرقام القياسية وكتاب روسيا. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T14:04+0000
2022-10-03T14:04+0000
روسيا
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قال قديروف إنه من حيث عدد العقوبات المفروضة عليه، فقد تجاوز بالفعل رؤساء بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، وسوريا بشار الأسد، وحتى زعيم كوريا الديمقراطية كيم، والتي تستحق في حد ذاتها إدراجها في كتاب غينيس للأرقام القياسية.قدر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن الدول الغربية منذ عام 2011، فرضت عليه على الأقل ما مجموعه 70 عقوبة.هذا وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وصرحت موسكو مرارا أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب أمامها.
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قديروف يعلن عن رغبته بتقديم طلب لموسوعة غينيس للأرقام القياسية

14:04 GMT 03.10.2022
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV رئيس الشيشان رمضان قديروف
 رئيس الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . KERELL KALLENEKOV
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سيتقدم رمضان قديروف بطلب لموسوعة غينيس للأرقام القياسية وكتاب روسيا.
قال قديروف إنه من حيث عدد العقوبات المفروضة عليه، فقد تجاوز بالفعل رؤساء بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، وسوريا بشار الأسد، وحتى زعيم كوريا الديمقراطية كيم، والتي تستحق في حد ذاتها إدراجها في كتاب غينيس للأرقام القياسية.
قدر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أن الدول الغربية منذ عام 2011، فرضت عليه على الأقل ما مجموعه 70 عقوبة.

وفرضت عقوبات على الرئيس ومن يحيط به وعلى عائلته وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على الخيول التي تخصه.

هذا وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وصرحت موسكو مرارا أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب أمامها.
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