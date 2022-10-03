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https://sputnikarabic.ae/20221003/كازاخستان-مشاركة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-منطقة-الصراع-الروسي-الأوكراني-ليست-على-جدول-الأعمال-1068554660.html
كازاخستان: مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة الصراع الروسي الأوكراني ليست على جدول الأعمال
كازاخستان: مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة الصراع الروسي الأوكراني ليست على جدول الأعمال
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أنه لا تتم مناقشة قضية مشاركة قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة الصراع الروسي الأوكراني. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أيبك صمادياروف "تنطلق كازاخستان من مبادئ السلامة الإقليمية للدول، ومساواتها في السيادة، والتعايش السلمي وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبشكل عام، إن منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي محددة بوضوح ومعترف عليها في أراضي الدول الأعضاء في المنظمة، والأمن الجماعي مكفول داخل هذه الأراضي. وبالتالي، فإن مسألة مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة الصراع الروسي الأوكراني ليست على جدول الأعمال".وتنفذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي. ووصف بوتين هدفها بـ "حماية المواطنين الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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كازاخستان: مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة الصراع الروسي الأوكراني ليست على جدول الأعمال

11:31 GMT 03.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أنه لا تتم مناقشة قضية مشاركة قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة الصراع الروسي الأوكراني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أيبك صمادياروف "تنطلق كازاخستان من مبادئ السلامة الإقليمية للدول، ومساواتها في السيادة، والتعايش السلمي وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبشكل عام، إن منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي محددة بوضوح ومعترف عليها في أراضي الدول الأعضاء في المنظمة، والأمن الجماعي مكفول داخل هذه الأراضي. وبالتالي، فإن مسألة مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة الصراع الروسي الأوكراني ليست على جدول الأعمال".
وتنفذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي. ووصف بوتين هدفها بـ "حماية المواطنين الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
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