https://sputnikarabic.ae/20221003/كازاخستان-مشاركة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-منطقة-الصراع-الروسي-الأوكراني-ليست-على-جدول-الأعمال-1068554660.html
كازاخستان: مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة الصراع الروسي الأوكراني ليست على جدول الأعمال
كازاخستان: مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة الصراع الروسي الأوكراني ليست على جدول الأعمال
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أنه لا تتم مناقشة قضية مشاركة قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة الصراع الروسي الأوكراني. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T11:31+0000
2022-10-03T11:31+0000
2022-10-03T11:31+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068543478_0:0:1873:1054_1920x0_80_0_0_9f492600ef450b9b5c004f4fe2c5f546.jpg
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أيبك صمادياروف "تنطلق كازاخستان من مبادئ السلامة الإقليمية للدول، ومساواتها في السيادة، والتعايش السلمي وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبشكل عام، إن منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي محددة بوضوح ومعترف عليها في أراضي الدول الأعضاء في المنظمة، والأمن الجماعي مكفول داخل هذه الأراضي. وبالتالي، فإن مسألة مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة الصراع الروسي الأوكراني ليست على جدول الأعمال".وتنفذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي. ووصف بوتين هدفها بـ "حماية المواطنين الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1068543478_0:0:1615:1211_1920x0_80_0_0_f8bd0c1a73f60b7df8dd73f5ce77bcdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كازاخستان: مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة الصراع الروسي الأوكراني ليست على جدول الأعمال
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أنه لا تتم مناقشة قضية مشاركة قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة الصراع الروسي الأوكراني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أيبك صمادياروف "تنطلق كازاخستان من مبادئ السلامة الإقليمية للدول، ومساواتها في السيادة، والتعايش السلمي وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبشكل عام، إن منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي محددة بوضوح ومعترف عليها في أراضي الدول الأعضاء في المنظمة، والأمن الجماعي مكفول داخل هذه الأراضي. وبالتالي، فإن مسألة مشاركة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منطقة الصراع الروسي الأوكراني ليست على جدول الأعمال".
وتنفذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي. ووصف بوتين هدفها بـ "حماية المواطنين الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".