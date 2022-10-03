https://sputnikarabic.ae/20221003/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-تجاه-بحر-اليابان-1068583591.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T22:35+0000
2022-10-03T22:35+0000
2022-10-03T23:27+0000
كوريا الشمالية
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وبحسب هيئة الأركان الكورية الجنوبية تقوم السلطات العسكرية بتحليل المواصفات مثل المدى والارتفاع والسرعة.وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إطلاق صاروخ باليستي خلال الأيام العشرة الماضية، أي أنه يُطلق صاروخ مرة كل يومين، وفقا لوكالة يونهاب.على جانب آخر، قالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي حلق فوق أراضٍ يابانية.وطالبت الحكومة اليابانية مواطنيها بالبقاء داخل المباني وإيجاء ملجأ بعد إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.
https://sputnikarabic.ae/20221001/بيونغ-يانغ-تستعد-للاختبار-السابع-تسلسل-زمني-لتجارب-كوريا-الشمالية-النووية-1068491060.html
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
22:35 GMT 03.10.2022 (تم التحديث: 23:27 GMT 03.10.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، ليل الاثنين/الثلاثاء، أن كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.
وبحسب هيئة الأركان الكورية الجنوبية تقوم السلطات العسكرية بتحليل المواصفات مثل المدى والارتفاع والسرعة.
وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إطلاق صاروخ باليستي خلال الأيام العشرة الماضية، أي أنه يُطلق صاروخ مرة كل يومين
، وفقا لوكالة
يونهاب.
على جانب آخر، قالت هيئة الإذاعة اليابانية إن الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي حلق فوق أراضٍ يابانية.
وطالبت الحكومة اليابانية مواطنيها بالبقاء داخل المباني وإيجاء ملجأ بعد إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي، وفقا لوكالة
كيودو للأنباء.