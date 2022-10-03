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https://sputnikarabic.ae/20221003/كيف-يمكن-أن-يختفي-الناتو-بسبب-روسيا؟-1068536143.html
كيف يمكن أن يختفي الناتو بسبب روسيا؟
كيف يمكن أن يختفي الناتو بسبب روسيا؟
قال العقيد المتقاعد بالقوات المسلحة الأمريكية، والمستشار الكبير السابق لوزير الدفاع، دوغلاس ماكغريغور، لقناة فوكس نيوز، إن رغبة بولندا وبعض النخب الأمريكية في... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T05:13+0000
2022-10-03T05:13+0000
روسيا
الناتو
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وقال: "لا أحد في الناتو مهتم بالحرب مع روسيا، باستثناء بولندا. إذا واصلنا الالتزام بهذا، فسنرى كيف سينهار الناتو ويختفي ببساطة. لا أحد يريد القتال مع روسيا، باستثناء البولنديون وعدد قليل من الناس في واشنطن".وأوضح أيضًا أن الغالبية العظمى من المواطنين الألمان يعارضون المواجهة العسكرية مع روسيا.أشارت روسيا مرارًا وتكرارًا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف إن توسيع الحلف لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا، لأن الكتلة لها طابع عدواني. كما أشارت وزارة الخارجية الروسية، تظل موسكو منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.
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روسيا, الناتو
روسيا, الناتو

كيف يمكن أن يختفي الناتو بسبب روسيا؟

05:13 GMT 03.10.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
/
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قال العقيد المتقاعد بالقوات المسلحة الأمريكية، والمستشار الكبير السابق لوزير الدفاع، دوغلاس ماكغريغور، لقناة فوكس نيوز، إن رغبة بولندا وبعض النخب الأمريكية في خوض حرب مع روسيا ستؤدي إلى اختفاء الناتو.
وقال: "لا أحد في الناتو مهتم بالحرب مع روسيا، باستثناء بولندا. إذا واصلنا الالتزام بهذا، فسنرى كيف سينهار الناتو ويختفي ببساطة. لا أحد يريد القتال مع روسيا، باستثناء البولنديون وعدد قليل من الناس في واشنطن".
وأوضح أيضًا أن الغالبية العظمى من المواطنين الألمان يعارضون المواجهة العسكرية مع روسيا.
أشارت روسيا مرارًا وتكرارًا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف إن توسيع الحلف لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا، لأن الكتلة لها طابع عدواني. كما أشارت وزارة الخارجية الروسية، تظل موسكو منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.
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