https://sputnikarabic.ae/20221003/لابيد-سنواصل-العمل-بهدوء-لتنفيذ-الاتفاق-مع-لبنان-كونه-في-صالح-شعب-ودولة-إسرائيل-1068573020.html
لابيد: سنواصل العمل بهدوء لتنفيذ الاتفاق مع لبنان كونه في صالح شعب ودولة إسرائيل
لابيد: سنواصل العمل بهدوء لتنفيذ الاتفاق مع لبنان كونه في صالح شعب ودولة إسرائيل
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن حكومته "ستنواصل العمل بهدوء لتنفيذ الاتفاق مع لبنان كونه في صالح إسرائيل"، مؤكدا أن بلاده "ستحصل على نسبة من... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T17:00+0000
2022-10-03T17:00+0000
2022-10-03T17:00+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1067965573_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_c2dec369e7bb3b110c013b3f2e06ecc5.jpg
وقال لابيد، في تصريح عبر حسابه على "تويتر"، إن "إسرائيل ستواصل العمل بهدوء لتنفيذ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والذي ما زال قيد المناقشة في البلدين"، مؤكدا أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، في صالح إسرائيل وشعبها.واتهم "رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والمعارضة الإسرائيلية، بالانضمام لدعاية حزب الله اللبناني بخصوص الاتفاق مع لبنان"، كاشفا أن "إسرائيل ستحصل على 100% من نسب عائدات حقل كاريش البحري للغاز الطبيعي، لكن الاتفاق المحتمل غير معلوم تفاصيله حتى الآن".ووصل الوسيط الأمريكي بيروت، أمس الأحد، وقام بلقاءات مع المسؤولين اللبنانيين بهذا الشأن اليوم الاثنين. وتحدث الرئيس اللبناني في وقت سابق عن انفراجة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات.ومنذ عام 1996، تحاول إسرائيل ولبنان التوصل إلى حل بشأن التداخل بين مياههما الإقليمية التي يوجد تحتها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.وعندما يكتمل ترسيم الحدود البحرية سيكون بمقدور لبنان استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية.
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/13/1067965573_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_ab8506cba4f7fc7df7db9b5366d885ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم
لابيد: سنواصل العمل بهدوء لتنفيذ الاتفاق مع لبنان كونه في صالح شعب ودولة إسرائيل
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن حكومته "ستنواصل العمل بهدوء لتنفيذ الاتفاق مع لبنان كونه في صالح إسرائيل"، مؤكدا أن بلاده "ستحصل على نسبة من عائدات حقل الغاز في لبنان وسيؤمن احتياجاتنا الأمنية بالكامل".
وقال لابيد، في تصريح عبر حسابه على "تويتر"، إن "إسرائيل ستواصل العمل بهدوء لتنفيذ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، والذي ما زال قيد المناقشة في البلدين"، مؤكدا أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، في صالح إسرائيل وشعبها.
واتهم "رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والمعارضة الإسرائيلية، بالانضمام لدعاية حزب الله اللبناني بخصوص الاتفاق مع لبنان"، كاشفا أن "إسرائيل ستحصل على 100% من نسب عائدات حقل كاريش البحري للغاز الطبيعي، لكن الاتفاق المحتمل غير معلوم تفاصيله حتى الآن".
ووصل الوسيط الأمريكي بيروت، أمس الأحد، وقام بلقاءات مع المسؤولين اللبنانيين بهذا الشأن اليوم الاثنين. وتحدث الرئيس اللبناني في وقت سابق عن انفراجة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات.
ومنذ عام 1996، تحاول إسرائيل ولبنان
التوصل إلى حل بشأن التداخل بين مياههما الإقليمية التي يوجد تحتها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
وعندما يكتمل ترسيم الحدود البحرية سيكون بمقدور لبنان استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية.